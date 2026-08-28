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سورية تتيح تدريس اللغة الكردية في المدارس الحكومية والخاصة

  • 28 أغسطس 2026
  • 03:11
سورية تتيح تدريس اللغة الكردية في المدارس الحكومية والخاصة

خبرني - أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية، الخميس، قرارا بتعديل التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق أحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026، بما ينظم تدريس اللغة الكردية.

ويتيح القرار تدريس اللغة الكردية في المدارس الحكومية والخاصة بالمناطق التي يشكل فيها المواطنون السوريون الكرد نسبة ملحوظة من السكان.

ويأتي القرار في إطار تنظيم آليات تطبيق المرسوم، وتوسيع نطاق إتاحة تعليم اللغة الكردية للطلاب في المناطق التي تضم كثافة سكانية كردية، بما يشمل المدارس الحكومية والخاصة.

وبموجب التعليمات المعدلة، ستتاح دراسة اللغة الكردية في المدارس الواقعة ضمن المناطق المشمولة بالقرار، وفق ضوابط وآليات حددتها وزارة التربية والتعليم السورية


 

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