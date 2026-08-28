نتنياهو يدعو بن غفير وسموتريتش لخوض الانتخابات بقائمة موحدة

خبرني - دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، إلى خوض الانتخابات العامة للكنيست (البرلمان) المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بقائمة موحدة، محذرا من خسارة اليمين في حال خوضهما السباق بشكل منفصل.

وقال نتنياهو، في مقطع مصور نشره عبر حسابه على منصة إكس، إن بن غفير، رئيس حزب "القوة اليهودية"، وسموتريتش، رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، يجب أن يتحدا.

واستشهد نتنياهو بانتخابات عام 1992، قائلا إن اليمين كان يمتلك أصواتا أكثر من اليسار، لكنه خسر بسبب وجود 3 أحزاب لم تتجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% على الأقل لدخول الكنيست المكون من 120 مقعدا.

وأضاف أن ذلك أدى، وفق تعبيره، إلى "كارثة أوسلو، وإحضار (الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر) عرفات إلى هنا، وإحضار حماس إلى هنا"، محذرا من تكرار ذلك.

وتابع نتنياهو "في كل مرة خضنا فيها الانتخابات معا انتصرنا، وفي كل مرة خضناها بشكل منفصل خسرنا".

وحول الخلافات بين بن غفير وسموتريتش، قال نتنياهو إنه يتفهم وجود "خلافات شخصية" سابقة بينهما، داعيا إلى تجاوزها.

وأعلن نتنياهو أنه سيدعوهما إلى اجتماع خلال الأيام المقبلة، مضيفا "سنبذل أقصى جهد من أجل الاتحاد، وهذا ما يتوقعه الجمهور منهما".



رد بن غفير

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" رد بن غفير على دعوة نتنياهو قائلا "كلانا يعرف الحقيقة، أنت تريد قوة يهودية صغيرة حتى تتمكن من التحالف مع غادي آيزنكوت (رئيس حزب يشار المعارض)، وحتى تتمكن من تشكيل حكومة وطنية واسعة".

وأضاف بن غفير "فقط قوة يهودية كبيرة، وسموتريتش وعوفر فينتر (رئيس حزب شعب إسرائيل) يسيران معا، بهذه الطريقة فقط يمكن تشكيل حكومة يمينية بالكامل".

ويترأس بن غفير حزب "القوة اليهودية"، فيما يتزعم سموتريتش حزب "الصهيونية الدينية"، وهما من أحزاب اليمين المتطرف في إسرائيل.



ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات العامة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتُعد مصيرية لمستقبل نتنياهو السياسي، الذي يواجه اتهامات بالفساد والاستبداد والفشل.

وتُوصف الحكومة الحالية بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، ويرأسها منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022 نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.