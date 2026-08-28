كندا رداً على ترمب: بحيرة أونتاريو ستظل تعرف بهذا الاسم

خبرني - شدد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الخميس، على أن بحيرة أونتاريو ستظل تحمل هذا الاسم، وذلك بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب مرسوماً يغير اسمها إلى "بحيرة أميركا".

وأضاف كارني على منصة "إكس" أن "هذا الاسم يعود إلى أكثر من 400 عام، وهو أقدم من تأسيس الكونفدرالية الكندية وإعلان استقلال الولايات المتحدة الأميركية".



كما أردف قائلاً: "يعلم الكنديون أيضاً أن تسمية الأشياء بحقيقتها تعني تسميتها بحيرة أونتاريو– في الماضي والحاضر ودائماً".

جاء ذلك بعد إعلان ترمب في وقت سابق الخميس تغيير اسم بحيرة أونتاريو، التي تعد واحدة من البحيرات العظمى الخمس وتتشاركها الولايات المتحدة وكندا، إلى "بحيرة أميركا".

كما وقع مرسوماً في البيت الأبيض في هذا الصدد، في خطوة تأتي وسط حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصاد في العالم وجارته الشمالية، وفق فرانس برس. وأردف: "لقد أساء المسؤولون الكنديون معاملتنا بشدة. إنهم أناس سيئون".

يأتي ذلك على غرار الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب في يناير (كانون الثاني) 2025 لتغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا".