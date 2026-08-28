ترمب: إيران دولة فاشلة.. وتتوسل لاتفاق مع واشنطن

خبرني - في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الباكستانية والقطرية والعمانية لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة التفاوض، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إيران بـ"الدولة الفاشلة"، وذلك في منشور على منصته "تروث سوشال"، الخميس.

كما أكد ترمب، في منشور آخر، أنه لا يرغب في عقد لقاء مع المسؤولين الإيرانيين، مضيفاً أن طهران هي من تسعى لذلك و"تتوسل" لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. وقال: "أنا لا أرغب في اللقاء، هم من يريدون ذلك. في الواقع، إنهم يتوسلون لإبرام اتفاق".

تقريب وجهات النظر

يأتي ذلك بينما تتواصل المساعي الدبلوماسية الباكستانية والقطرية والعمانية من أجل تقريب وجهات النظر وتخفيف التوتر بين طهران وواشنطن. وقد أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في وقت سابق الخميس أنها "تتابع مع الدول الصديقة جهود الوساطة بين أميركا وإيران".

فيما زار وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي قبل أيام أيضاً العاصمة الإيرانية من أجل بحث ملف مضيق هرمز، وتخفيف التوتر.

يذكر أن الجانبين الأميركي والإيراني كانا وقعا مذكرة تفاهم في يونيو (حزيران) الفائت إلا أنها انهارت نتيجة أسباب عدة من بينها الخلافات حول هرمز، الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط). فأعادت واشنطن في يوليو (تموز) الماضي تنفيذ ضربات عدة على الأراضي الإيرانية.

غير أن الأعمال القتالية هدأت لاحقاً إلى حد كبير، فيما بدأت واشنطن تكثف بشكل أكبر الضغط الاقتصادي، وأعلنت مزيداً من العقوبات التي تهدف إلى عزل إيران عن شركائها التجاريين.