محمد صلاح يغيب عن البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ 2012

خبرني - سيغيب النجم المصري محمد صلاح عن المشاركة في البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ انتقاله إلى بازل السويسري عام 2012، وذلك بعدما خسر فريقه طرابزون سبور 5-0 في مجموع المباراتين أمام فرينشفاروش المجري في تصفيات التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وفاز الفريق المجري على أرض نظيره التركي ذهاباً بهدف دون رد، وفي مباراة اليوم سجل كالوم ودودا وماريوس كوربو وباميديلي يوسف وكريستيان ليتزز 4 أهداف ليتأهل فريقهم إلى بطولة الدوري الأوروبي.

ولم يسبق لمحمد صلاح أن غاب عن المشاركة في البطولات الأوروبية مع فرق بازل، تشيلي، فيورنتينا، روما وليفربول، قبل أن تنتهي مسيرته الناجحة يوم الخميس.