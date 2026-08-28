الكويت وباكستان تعززان التعاون الدفاعي والعسكري

خبرني - وقّع وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، ووزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، الخميس، في العاصمة إسلام آباد، اتفاقية للدفاع والتعاون العسكري المشترك، بهدف تعزيز الشراكة الدفاعية والعسكرية بين البلدين.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال الزيارة الرسمية التي يجريها وزير الدفاع الكويتي إلى باكستان، حيث حظي بمراسم استقبال عسكرية رسمية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الكويتية ـ الباكستانية وآفاق التعاون في المجالين العسكري والدفاعي، إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية إن إبرام الاتفاقية يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون العسكري والدفاعي بين الكويت وباكستان، لما توفره من إطار لتعزيز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية والتكامل بين القوات المسلحة في البلدين.

وحضر مراسم التوقيع رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي خالد الشريعان، وسفير دولة الكويت لدى باكستان نصار المطيري.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود البلدين لتطوير التعاون الدفاعي والعسكري وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.