مشاجرة توقف ودية الوحدات والبقعة.. وهذه التفاصيل

خبرني - توقفت المباراة الودية التي جمعت الوحدات والبقعة مساء الخميس، عقب مشادة تطورت إلى اشتباك بين عدد من لاعبي الفريقين، أسفرت عن إصابة عدد منهم ونقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب مصدر، فإن الحادثة شهدت قيام لاعب البقعة عبيدة السمارنة بالاعتداء على محترف الوحدات جونيور سامبو باستخدام "طوبة"، ما أدى إلى إصابته في الرأس، إلى جانب تعرض لاعبين آخرين لإصابات خلال الاشتباك.

وأشار المصدر إلى أن عدداً من أعضاء رابطة أحد الناديين كانوا حاضرين في الملعب، واطلعوا على تفاصيل ما جرى، لافتاً إلى أن روايتهم تشير إلى تعرض السمارنة لهجوم من أحد لاعبي الوحدات، قبل أن تتطور الحادثة إلى اشتباك بين لاعبي الفريقين.

وأدى تصاعد الأحداث إلى إنهاء المباراة قبل اكتمالها، فيما جرى نقل عدد من المصابين إلى المستشفى للاطمئنان على أوضاعهم الصحية وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ولا تزال ملابسات الحادثة غير مكتملة، في ظل اختلاف الروايات بشأن الشرارة الأولى للاشتباك، بانتظار صدور توضيحات رسمية من الناديين أو الجهات المعنية، وما قد يترتب عليها من إجراءات بحق المتسببين.