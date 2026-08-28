أحمد الشرع يعين مظلوم عبدي مستشارا للرئاسة

خبرني - أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما يقضي بتعيين مظلوم عبدي، القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مستشارا لدى رئاسة الجمهورية.



وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، أن المرسوم الرئاسي نص على تعيين عبدي في منصبه الجديد، بعد أيام من إعلانه حل قوات سوريا الديمقراطية كقوة عسكرية مستقلة.



وكان عبدي أعلن، الثلاثاء، حل "قسد" واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية، في خطوة مهمة ضمن خطة الاندماج التي جرى الاتفاق عليها في وقت سابق من العام الجاري مع الحكومة السورية في دمشق.

وجاء إعلان حل القوات خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب بدمشق، بعد استكمال التفاهمات المتعلقة بدمج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية التابعة لـ"قسد" ضمن مؤسسات الدولة.