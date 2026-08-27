نقل الفنان المصري بيومي فؤاد للمستشفى

خبرني - نقل الفنان المصري بيومي فؤاد، إلى أحد مستشفيات القاهرة، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده الأولى ضمن أحداث فيلم "هيروشيما".

وفي المستشفى عقب خضوعه للفحوصات الطبية الأولية تبين إصابته بيومي فؤاد بالحزام الناري.

وكشفت مصادر من داخل موقع التصوير أن بيومي فؤاد، شعر بإعياء شديد بشكل مفاجئ، ما اضطره إلى إلغاء تصوير مشاهده في الفيلم، قبل نقله إلى المستشفى بمنطقة المهندسين في الجيزة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد نجل الفنان بيومي فؤاد أن حالة والده الصحية شهدت تحسنا، موضحا أنه نقل إلى المستشفى عقب إصابته بالحزام الناري، وأن عودته إلى المنزل مقررة بعد استقرار حالته.

ويشارك بيومي فؤاد في بطولة فيلم "هيروشيما" إلى جانب أحمد السقا، ومي عمر، وباسم سمرة، وشيرين رضا، وحنان مطاوع، ومحمد ثروت، وهدى الإتربي، ومحمد لطفي، وعلاء مرسي، وعماد صفوت، وهيثم زيدان، فضلا عن عدد من ضيوف الشرف.

والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج آلاء لاشين بالتعاون مع أيمن بهجت قمر.

وكان تصوير الفيلم قد تأجل أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، بسبب ارتباط عدد من أبطاله بتصوير أعمال فنية أخرى، إلى جانب سفر بعض المشاركين في مشروعات خارج مصر.