تشيلسي يقترب من ضم الأرجنتيني مارتينيز

خبرني - اقترب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي من الانضمام إلى تشيلسي مقابل 7.5 مليون جنيه إسترليني وذلك وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" يوم الخميس.

ويأتي هذا التعاقد المرتقب في أعقاب المخاوف بشأن أداء روبرت سانشيز خاصة بعد فوز تشيلسي على فولهام بنتيجة 3 - 2 يوم الاثنين، إذ سمح الحارس الإسباني الأساسي لتشيلسي منذ 2023، لتسديدة جوش كينغ بالمرور من بين يديه عند القائم القريب، ثم أخطأ في تسديدة أخرى في منطقة خطيرة في الشوط الثاني، ما سمح للمهاجم غونزالو جارسيا بتسجيل هدف.

ومن المقرر أن يخضع الحارس الأرجنتيني الدولي (33 عاماً) للفحص الطبي في لندن يوم الجمعة تمهيداً لانضمامه إلى فريقه الجديد.