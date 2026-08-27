مسؤولة بالفيدرالي الأميركي تطالب بزيادة أسعار الفائدة

خبرني - أكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، أن الوقت قد حان لكي يتخذ المسؤولون إجراءات لكبح التضخم، مضيفة أن أسعار الفائدة الحالية لا تبطئ الاقتصاد بالقدر المطلوب لتهدئة ضغوط الأسعار تلقائياً.

وقالت هاماك، اليوم الخميس، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الأميركية: "أعتقد أنه من المناسب لنا فرض بعض القيود للمساعدة في خفض التضخم إلى المستوى المستهدف"، مضيفة: "كلما طالت مدة بقاء التضخم أعلى من المستهدف، كلما يصعب علينا خفضه".

وكانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند أحد ثلاثة أعضاء في لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عارضوا قرار تثبيت الفائدة الأميركية في اجتماع اللجنة الذي عقد في الشهر الماضي، مفضلين رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وقد أبقى صناع السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً للمرة الخامسة على التوالي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

يأتي ذلك في حين أظهرت بيانات رسمية نشرت أمس استقرار مؤشر التضخم، الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة عن كثب، خلال الشهر الماضي، في أحدث مؤشر على أن العديد من الأميركيين لا يزالون يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأظهر تقرير وزارة التجارة الأميركية الصادر أمس أن الأسعار ارتفعت بنسبة 3.7% سنوياً في شهر يوليو الماضي، وهو نفس معدل الزيادة خلال يونيو الماضي.

في الوقت نفسه استقر معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلباً مثل الطاقة والغذاء عند مستوى 3.3% سنوياً خلال الشهر الماضي دون تغيير عن الشهر السابق.