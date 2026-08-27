ترمب: لا أخشى هجوما روسيا على دول حلف الناتو

خبرني - نقل موقع أكسيوس، الخميس، عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأكيده أنه غير قلق من أن تهاجم روسيا دول الناتو.

وازداد قلق القادة الأوروبيين، وحذروا علنا من أن موسكو قد تختبر عزيمة الناتو والتزام ترامب بالمادة 5، وهي بند الدفاع الجماعي للحلف، من خلال هجوم محدود أو استفزازات عسكرية أخرى.

وقال ترمب في مقابلة عندما سئل عن استفزاز روسي محتمل ضد دول الناتو: "أنا لست قلقا... على الإطلاق. لا توجد مشكلة".

ووصف الرئيس رحلة مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية جون راتكليف بأنها "عمل روتيني"، وأعرب عن حيرته إزاء التقارير الإعلامية عنها.

وقال ترمب: "يلتقي راتكليف بنظيره الروسي مرة كل ستة أشهر أو مرة كل عام. تربطهما علاقة جيدة جدا. لم تكن هناك أي رسالة ولم يكن هناك أي شيء غير عادي".

من جهة أخرى، أكد ناريشكين، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، يوم الخميس أنه التقى راتكليف خلال زيارته لموسكو.

وقال إن المحادثات كانت "جزءا منتظما من عملهم"، وإنه "لا يوجد شيء غير عادي"، مضيفا أنه ناقش "مسائل استخباراتية" مع راتكليف.

وفي الأسابيع الأخيرة، تم إسقاط طائرات روسية بدون طيار دخلت المجال الجوي لعدة دول أعضاء في حلف الناتو، بما في ذلك رومانيا وبولندا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية الخميس، إن المملكة المتحدة وفرنسا "تلعبان بالنار" من خلال تزويد أوكرانيا بالتكنولوجيا التي تمكنها من شن هجمات بعيدة المدى في عمق روسيا.

وهدد متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية بضرب أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، ردا على المساعدة العسكرية التي قدمتها المملكة المتحدة لأوكرانيا.