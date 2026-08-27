بوستيكوغلو: غضب رونالدو في مباراة الاتفاق طبيعي

خبرني - أكد الأسترالي أنجي بوستيكوغلو مدرب النصر أن غضب القائد كريستيانو رونالدو بين شوطي مباراة الاتفاق عندما كان الفريق خاسراً بهدفين دون رد أمر طبيعي، مشيراً إلى أن النجم البرتغالي يكره الخسارة.

والتقطت عدسات الكاميرات رونالدو وهو غاضب أثناء خروجه من الملعب بين شوطي المباراة عندما كان الفريق خاسراً بهدفين دون رد، قبل أن يستبدله بوستيكوغلو بعبدالله الخيبري مع انطلاقة الحصة الثانية.

وقال الأسترالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة التعاون يوم الجمعة: رونالدو لا يحب أن يخسر ومن الطبيعي أن يخرج بين الشوطين وهو غاضب لأننا كلنا كنا نشعر بالغضب من النتيجة، لكن لو طلبت منه اللعب لواصل وضحى من أجل الفريق.

وتابع: كريستيانو جاهز لمباراة التعاون. ففي مواجهة الاتفاق كانت خطتنا أن يلعب لشوط واحد فقط، وأمام الرياض 25 دقيقة، وسنواصل إشراكه بشكل تدريجي.