*
الجمعة: 28 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

بوستيكوغلو: غضب رونالدو في مباراة الاتفاق طبيعي

  • 27 أغسطس 2026
  • 21:48
بوستيكوغلو غضب رونالدو في مباراة الاتفاق طبيعي

خبرني - أكد الأسترالي أنجي بوستيكوغلو مدرب النصر أن غضب القائد كريستيانو رونالدو بين شوطي مباراة الاتفاق عندما كان الفريق خاسراً بهدفين دون رد أمر طبيعي، مشيراً إلى أن النجم البرتغالي يكره الخسارة.

والتقطت عدسات الكاميرات رونالدو وهو غاضب أثناء خروجه من الملعب بين شوطي المباراة عندما كان الفريق خاسراً بهدفين دون رد، قبل أن يستبدله بوستيكوغلو بعبدالله الخيبري مع انطلاقة الحصة الثانية.

وقال الأسترالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة التعاون يوم الجمعة: رونالدو لا يحب أن يخسر ومن الطبيعي أن يخرج بين الشوطين وهو غاضب لأننا كلنا كنا نشعر بالغضب من النتيجة، لكن لو طلبت منه اللعب لواصل وضحى من أجل الفريق.

وتابع: كريستيانو جاهز لمباراة التعاون. ففي مواجهة الاتفاق كانت خطتنا أن يلعب لشوط واحد فقط، وأمام الرياض 25 دقيقة، وسنواصل إشراكه بشكل تدريجي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الإمارات تمنح «ستارلينك» رخصة تقديم الإنترنت الفضائي لمدة 10 سنوات
الإمارات تمنح «ستارلينك» رخصة تقديم الإنترنت الفضائي لمدة 10 سنوات
  • 2026-08-28 12:05
الامارات .. اتفاق عبر «واتس أب» يحسم نزاعاً حول مركبة ولوحة بـ 1.3 مليون درهم
الامارات .. اتفاق عبر «واتس أب» يحسم نزاعاً حول مركبة ولوحة بـ 1.3 مليون درهم
  • 2026-08-28 08:51
زلزال بقوة 6 درجات يضرب خليج عدن
زلزال بقوة 6 درجات يضرب خليج عدن
  • 2026-08-28 03:06
الكويت وباكستان تعززان التعاون الدفاعي والعسكري
الكويت وباكستان تعززان التعاون الدفاعي والعسكري
  • 2026-08-28 01:20
قطر: بحثنا مع إيران إطاراً مقترحاً لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر هرمز
قطر: بحثنا مع إيران إطاراً مقترحاً لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر هرمز
  • 2026-08-27 18:40
الاتحاد السعودي يعلن دعمه لإنفانتينو
الاتحاد السعودي يعلن دعمه لإنفانتينو
  • 2026-08-27 14:27