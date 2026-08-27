قرعة أبطال أوروبا: سان جيرمان في مواجهة برشلونة والسيتي.. وأرسنال يصطدم بريال مدريد

خبرني - أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الخميس، في موناكو، عن مواجهات قوية لباريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب في الموسمين الماضيين أمام برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي وأستون فيلا الإنجليزيين من ضمن ثماني مباريات سيخوضها في دور المجموعة الموحدة، فيما سيلعب أرسنال بطل إنكلترا مع ريال مدريد الإسباني.

وسيواجه النادي الباريسي الذي تُوج باللقب للموسم الثاني تواليا بعد فوزه على أرسنال الإنكليزي بركلات الترجيح في النهائي في أيار الماضي، أيضا كلا من روما الإيطالي وغلطة سراي التركي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي وفياريال الإسباني وكومو الإيطالي.

وسينتقل فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي مرتين إلى إنجلترا لمواجهة سيتي وفيلا. وسبق لفريق العاصمة الفرنسية أن هزمهما في طريقه للفوز بلقب المسابقة القارية المرموقة للمرة الأولى في عام 2025.

كما سيزور سان جرمان، إسبانيا، لمواجهة فياريال وإيطاليا للقاء كومو الذي يشرف عليه الإسباني سيسك فابريغاس.

ستقام مباريات المرحلة الأولى من نسخة هذا الموسم بين الثلاثاء 8 أيلول والخميس في العاشر منه، ومباريات المرحلة الأخيرة في أواخر كانون الثاني. ومن المتوقع أن يُعلن الاتحاد القاري عن البرنامج الكامل للمباريات السبت.

من جهته، أوقعت القرعة، أرسنال بطل إنجلترا بمواجهة نارية أمام ريال مدريد الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني وليل الفرنسي، إضافة الى نادي صباح الأذربيجياني الذي تخطى مرحلة التصفيات ليبلغ القرعة الرئيسة للمرة الأولى في تاريخه.

وينتظر الـ "غانرز" سلسلة مباريات صعبة خارج أرضه بمواجهة العملاق الألماني بايرن ميونيخ، ريال بيتيس الإسباني، نابولي الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.

بدوره، يستضيف ليفربول الإنجليزي، بقيادة المدرب الإسباني أندوني إيراولا، أتلتيكو مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي وفياريال الإسباني ولنس الفرنسي، فيما يحلّ ضيفا على إنتر ميلان بطل إيطاليا وكلوب بروج البلجيكي وفنربهتشه التركي ولاسْك النمسوي الذي يشارك للمرة الأولى في دور المجموعة.

أما مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي لم يكن ضمن المستوى الأول للفرق في القرعة، فسيخوض على أرضه مباريات أمام بايرن وروما ولايبزيغ الألماني وصباح، إلى جانب مواجهات خارج ملعبه أمام أتلتيكو وسبورتينغ البرتغالي وفياريال وكومو.

ومن بين أبرز المواجهات الأخرى، يحلّ مانشستر سيتي ضيفا على برشلونة، فيما يستضيف ريال مدريد إنتر.

أما أستون فيلا، بطل مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي، فيتوجه إلى برشلونة، بينما يستضيف دورتموند، إضافة إلى مواجهته عملاقي إسطنبول غلطة سراي وفنربهتشه.

وبلغ فنربهتشه دور المجموعة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2008-2009، بعدما أقصى ليون الفرنسي من التصفيات هذا الأسبوع.

وتشهد النسخة الحالية أيضا ظهور أسماء جديدة في المسابقة القارية المرموقة، أبرزها كومو، الذي قلب التوقعات في الدوري الإيطالي متأهلا على حساب أندية رنانة كيوفنتوس، وصباح، فيما بلغ لاسك هذه المرحلة للمرة الأولى في تاريخه بعد انتصار مثير وتحويله تأخره أمام سلتيك الاسكتلندي في التصفيات إلى فوز.

كما نجح فيكينغ، بطل النروج الموسم الماضي، في بلوغ دور المجموعة للمرة الأولى في تاريخه، وحصل على سلسلة لافتة من المباريات بمواجهة بايرن وأتلتيكو وأستون فيلا ونابولي.

وهذه هي النسخة الثالثة من دوري أبطال أوروبا منذ اعتماد النظام الجديد، حيث يضم دور المجموعة 36 فريقا في مجموعة واحدة وفق نظام الدوري، ويخوض كل فريق ثماني مباريات أمام ثمانية منافسين مختلفين.

وتقام المباراة النهائية لهذا الموسم على ملعب ميتروبوليتانو في مدريد في 5 حزيران 2027.