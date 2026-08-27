جاهة آل الرياحي تطلب يد كريمة الدكتور حسين أيوب للشاب حمزة

خبرني - ترأس الوزير الأسبق محمود الخرابشة جاهةً كريمة عن آل الرياحي، توجهت إلى آل أيوب لطلب يد كريمة الدكتور حسين أيوب، للشاب حمزة، نجل المحامي ورجل الأعمال عبدالحفيظ الرياحي، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والعطوفة والوجهاء ورجال الأعمال، إلى جانب الأهل والأصدقاء.

وكان في استقبال الجاهة عدد من وجهاء وأفراد آل أيوب، حيث أجاب بالنيابة عنهم الوزير الأسبق حازم قشوع، مرحباً بالحضور ومعبراً عن اعتزاز العائلة بهذه المناسبة، قبل أن يعلن الموافقة والقبول على طلب الجاهة.

وسادت المناسبة أجواء من الفرح والمودة، وسط تبادل التهاني والتبريكات والدعاء للعروسين بحياة زوجية سعيدة، في مشهد جسد أصالة العادات والتقاليد الأردنية وما تحمله الجاهات من معانٍ اجتماعية تعزز أواصر المحبة والتواصل بين العائلات.