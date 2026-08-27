خبرني - تعرض الفنان المصري بيومي فؤاد لأزمة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، لتلقي العلاج المباشر تحت إشراف طبي مكثف.

وكشف فؤاد عن تفاصيل حالته الصحية، موضحاً أنه فوجئ بظهور طفح جلدي كثيف لم يستجب للعلاجات الموضعية التقليدية، قبل أن يتطور إلى آلام حادة غير مطاقة بالجلد والأعصاب.

كما أظهرت الفحوصات الطبية إصابة الفنان المصري بمرض الحزام الناري الناجم عن عدوى فيروس الحماق النطاقي حيث بدأ بالفعل في تطبيق البروتوكول العلاجي الموصى به، مع التزامه بالراحة التامة بناءً على تعليمات الأطباء على أن يستأنف نشاطه الفني فور تماثله للشفاء.

وتسببت هذه الوعكة الصحية في تعطل تصوير فيلم "هيروشيما" الذي يشارك في بطولته أمام أحمد السقا ومي عمر، إذ اضطر صُنّاع العمل لتأجيل انطلاق المشاهد الأولى التي ترتبط بشكل أساسي بالشخصية التي يقدمها بيومي فؤاد.

تأتي هذه الأزمة بعد فترة من النشاط الفني المكثف للفنان المصري، حيث كان قد صرح في أحدث لقاءاته التلفزيونية بمشاركته في نحو 12 عملاً فنياً خلال عام واحد وتنوعت الأعمال بين البطولة والأدوار المساعدة وضيوف الشرف، فيما أكد بيومي أن غزارة مشاركاته لم تؤثر سلباً على حضوره الفني، وأن التنوع والإخلاص هما سر استمرار نجاحه.

وكان أحدث مشاركة سينمائية للنجم المصري من خلال فيلم "ابن مين فيهم" مع ليلى علوي ورانيا يوسف وهالة فاخر.

يذكر أن بيومي فؤاد بدأ مشواره الفني من مسرح الجامعة ثم ورشة مركز الإبداع الفني بوزارة الثقافة، وحقق شهرة واسعة عبر مشاركات بارزة في أعمال درامية شهيرة مثل "الكبير أوي" و"موجة حارة" و"أبواب الخوف" و"اسم مؤقت".