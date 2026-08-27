الاتحاد الأردني يكشف عن كأس السوبر الجديد قبل مواجهة الفيصلي والحسين

خبرني - أزاح الاتحاد الأردني لكرة القدم الستار عن الكأس الجديد لبطولة كأس السوبر الأردني، استكمالاً لتنفيذ محور التطوير الخاص بتحديث هوية البطولات بكافة مكوناتها.

وجاء تصميم الكأس ليقدم صورة فنية وهندسية معاصرة تعكس مسارات المتنافسين على البطولة بعناصر ذات رمزية وطنية وتراثية، حيث يحاكي المجسم قصة فريقين وصلا إلى المشهد الختامي من خلال شكلين يتقابلان في قمته، كما تتقابل الكثبان الرملية في صحراء وادي رم.

وتشبه حكاية وصول الفريقين إلى القمة كل ما هو أردني وطني أصيل، حيث تنطلق الخطوط الهندسية من قاعدة سباعية مستوحاة من نجمة العلم الأردني، حاملة معها نقوش وزخرفات من التراث الأردني الخاص بفن الحياكة وحياكة البساط الأردني المعرف بـ "السدو".

ويحتفي تصميم الكأس الجديد الذي صممه ونفذه الفنان والحرفي الأردني حسين الأزعط، بالحرفة الأردنية، في تصميم هندسي معاصر يرتكز في بناء مكوناته على الهوية الوطنية، ليصبح التتويج به احتفاءً باللقب وبالمكان وبقيم الأصالة الأردنية التي تمثلها منافسات كرة القدم.

وبعد أن حمل كأس الدوري الأردني للمحترفين، الذي كشف عن تصميمه الجديد الموسم الماضي، رمزية شجرة الزيتون والنجمة السباعية وإرث الأنباط، يأتي تصميم كأس السوبر ليستحضر الفنون الحرفية التراثية، وصحراء الأردن وبداوته الأصيلة والعلم الأردني، في توجه يعكس التزام كرة القدم الأردنية بالهوية الوطنية الجامعة بكافة مكوناتها.

ومع الكشف عن النسخة الجديدة لكأس البطولة الذي يزن 7.5 كيلوغرام، تتجه الأنظار إلى المباراة النهائية عند الثامنة مساء غد الجمعة 28 آب على ستاد عمان الدولي، وتجمع الفيصلي والحسين، لمعرفة الفريق الذي سيحمل الكأس الجديد للمرة الأولى، في فصل جديد من حكاية البطولة التي انطلقت منذ العام 1981.