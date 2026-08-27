ساعتان مع ذنيبات! هكذا تكون المسؤولية الاجتماعية!!

لست بحاجة الي الحديث عن المسؤولية الاجتماعية للعاملين في كلٍّ مجالات الحياة! كلكم مسؤول.

كان المخلصون من الحكام يبحثون عمن يستحق المساعدة!

عمر بن الخطاب مثالًا!كان يتفقد المواطنين ولا ينتظر أن يأتي آليه جائع،ويطلب طعامًا! هذه هي المسؤولية!خطر ببالي مسؤولين كبارًا،حين رأيت ذنيبات يجوب قرى الأطفال الأردنية باحثًا عن

مشروعاتهم،متحدثًا مع أطفالهم،ومستأذنًا في الدخول إى حيث يسكنون!

( ١ )

ذنيبات: مستمع جيد

تحدثت المديرة رنا الزعبي!تحدثت مديرة القرية زينا الكركي

عن أطفال القرية من الذين ضاقت أمامهم فرص العيش في أسرهم. واستمع إلى برامج الأمهات المعنفات،وحماية الأطفال،والرعاية النفسية والتربوية التي يتلقونها! أدهشتني قدرته على الاستفهام بأسئلة دقيقة لا يسألها سوى إنسان مخلص مهتم!

( ٢ )

سيكولوجية ذنيبات

لكل إنسان ثلاث صور: الأولى صورته عند الناس أو ماذا يقول عنه الجمهور،والثانية كيف يرى نفسه،وماذا يقول عن ذاته، والثالثة الصورة الحقيقية،وهي صورة تقترب أو تبتعد عن الصورتين السابقتين .د . ذنيبات له صورتان عند الجمهور،أحدها إيجابية.ولا أدري صورته عند ذاته،فهو لا يتحدث عن ذاته!

بقيت الصورة الثالثة،وهي الصورة الحقيقية.وبرأيي هي صورته كما يراها أشخاص موضوعيون حين يقتربون منه،وفي لحظات إنسانية نادرة! وهذا ما سأحاول نقله!

( ٣ )

صورة موضوعية لذنيبات

التقيت مع جمهور التقاه أمس!جمهور الSoS.وقياداتها شبه الكاملة،وتحدثت مع من لم أستطع لقاؤه أو لقاؤها.

كان سؤالي:

كيف ترى ذنيبات؟

الإجابات:

قائد اجتماعي

قائد مسؤول

متواضع،مهتم،مستمع،صريح،صادق!وكان أكثر ما انتبهت له:

اتفاق خمس قيادات على كلمة واحدة: ذنيبات حسّاس!

سألت:لماذا تقول هذا؟

قلن وقالوا:ألم تشاهد دموعه حين رأى المعنفات؟ألم تشاهد

تأثره وهو يتحدث مع الأطفال؟

ألم ترَ كيف مدّد زيارته ليستمع إلى المزيد؟ألم ترَ كيف فعل حين

جلس بين الأطفال؟كيف تحدث معه الأطفال براحة؟

ها هي صورة ذنيبات عند أطفال الSoS وقادتها

( ٤ )

أثر الزيارة!

لن تحسب زيارته بأي أثر مادي أو مالي؟فالدكتور ذنيبات ليس بنك

تبرعات! ما كسبه من الزيارة هو تعميق مشاعر الرحمة والتعاطف مع الأطفال والأمهات ومع جهود

"الأس أو سيون" في التفاني في إنقاذ حيوات لم تجد سواهم!

نعم!كسب دعاءات الأطفال!

وكسبت المسؤولية الاجتماعية التي برع في تقديمها بعدالة وموضوعية!

كسب ذنيبات تعمق روح الإنسانية والتعاطف لديه!مسب ذاته كعامل أمين على مهنته!

( ٥ )

ماذا كسبت الSoS؟

كسبت صديقًا وأبًا،كسبت تعاطفًا،تأكدت من أنّ المخلصين

موضوعيون!

فتح ذنيبات أبواب رحمة واسعة!

فتح طرقًا جديدة للخير والمسؤلية!

اقتنعت رنا وزينة وأريج وكفى بأنهن في الطريق السليم!!

فهمت علي؟