تركيا تزيد استيراد الديزل من أميركا والهند بعد الحظر الروسي

خبرني - أظهرت بيانات شحن أن واردات تركيا من وقود الديزل الأميركي والهندي في أغسطس آب ارتفعت لمستويات غير مسبوقة لأن حظر روسيا تصدير الديزل والاضطرابات الأوسع نطاقا الناجمة عن الحرب على إيران دفعت المستوردين إلى تنويع مصادر إمداداتهم.

وذكرت شركة كبلر لبيانات السلع الولية أن تركيا استوردت منذ بداية الشهر أكثر من 120 ألف برميل يوميا من الديزل الهندي، وبلغت وارداتها من الولايات المتحدة 90 ألفا.

وكشفت بيانات كبلر التي تعود إلى عام 2017 أن هذه هي أعلى كميات إجمالية شهرية تسجل على الإطلاق.

وحظرت روسيا تصدير الديزل حتى نهاية أغسطس آب على الأقل بعد أن تسبب استهداف أوكرانيا مصافي في تعطيل الإمدادات المحلية. وتقلصت أيضا الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب الأضرار التي لحقت بمصافي نفط في المنطقة جراء الحرب وانخفاض حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وقال أبهيشيك كومار محلل السلع الأولية لدى سبارتا كوموديتيز "مع تعطل مصاف روسية وفرض قيود على التصدير، تضطر تركيا إلى أن تسعي جاهدة للحصول على براميل من مصادر غير روسية".

وقدرت شركة إنرجي أسبكتس، التي توفر أيضا بيانات عن تدفقات الطاقة، أن الهند أرسلت كمية أقل بلغت 74 ألف برميل يوميا إلى تركيا في آب، وأن الولايات المتحدة شحنت 70 ألف برميل يوميا. لكن بيانات الشركة تشير إلى أن أرقام الهند هي الأعلى منذ 2022 والولايات المتحدة منذ 2019.

وأظهرت بيانات كبلر أن واردات تركيا من الديزل الروسي انخفضت إلى نحو 100 ألف برميل يوميا في تموز و80 ألفا في آب، بعد أن ظلت فوق 200 ألف برميل يوميا في الأشهر الأولى من العام منذ كانون الثاني. وأدى ذلك إلى انخفاض حصة روسيا من واردات تركيا من الديزل إلى 20 بالمئة في آب.

وقالت هيئة تنظيم الطاقة التركية إن روسيا وفرت 85 % من واردات تركيا من الديزل في 2025 بمعدل 281 ألف برميل يوميا.

وذكرت مصادر في القطاع أن روسيا قد تمدد حظر تصدير الديزل إلى أيلول.