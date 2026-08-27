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الغذاء والدواء : فحوصات الأغذية تشمل المستوردة والمتداولة والمخصصة للتصدير

  • 27 أغسطس 2026
  • 19:17
الغذاء والدواء فحوصات الأغذية تشمل المستوردة والمتداولة والمخصصة للتصدير

خبرني - قال مدير مديرية المختبرات في المؤسسة العامة للغذاء والدواء غيث غرايبة، إن الفحوصات التي يجريها مختبر الغذاء يشمل فحوصات فيزيائية وجرثومية وكيميائية، إضافة إلى فحوصات رصد الملوثات.

وأَضاف إن المختبر يستخدم طرقاً مرجعية عالمية وأحدث الأجهزة، ويواكب الإجراءات والتطورات العالمية في مجال الفحوصات المخبرية، مبيناً أن المؤسسة تعمل على تطوير الفحوصات بشكل مستمر.

وأكد أن نتائج الفحوصات الصادرة عن المختبر يجب أن تكون دقيقة وذات موثوقية عالية، لافتاً إلى أن المختبر يعمل ضمن منظومة جودة صارمة.

وأوضح غرايبة أن المختبر ملتزم بالمواصفات القياسية الأردنية والتعليمات المعمول بها، ويجري فحوصات للعديد من المواد الغذائية، سواء كانت مستوردة أو متداولة في السوق المحلية أو مخصصة للتصدير.

وبين أن نتائج الفحوصات يترتب عليها اتخاذ إجراءات في مختلف مديريات المؤسسة، إذ تُرفع النتائج إلى المديريات المعنية أو الإدارة العليا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وحول مصادر طلبات الفحص، قال غرايبة إن هناك عدة مصادر، منها طلبات فحص الأغذية المستوردة التي تتم على المنافذ الجمركية، إضافة إلى الطلبات الداخلية من المؤسسة، والتي تشمل برامج الرصد وترخيص المصانع والمطاعم، فضلاً عن الحملات الاستقصائية والدراسات البحثية التي تنفذها المؤسسة.

وشدد على أهمية الدور التوعوي والإرشادي الذي تقوم به المؤسسة إلى جانب الفحوصات المخبرية، مؤكداً أن المستهلك شريك للمؤسسة في عمليات الرقابة والضبط التي تتم في الأسواق والمطاعم والمحلات.

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