الجامعة الهاشمية تستضيف مسارات طبيب 3

‎خبرني - نظّم النادي الطبي في الجامعة الهاشمية فعالية “مسارات طبيب” بنسختها الثالثة في مركز الحسين الثقافي، بحضور أكثر من 250 طالب طب وطبيب وضيف من مختلف الجامعات الأردنية، في يوم علمي هدف إلى تعريف طلبة الطب بأبرز المسارات المهنية والأكاديمية داخل الأردن وخارجه.

ومسارات طبيب هو مؤتمر طبي طلابي ينظمه النادي الطبي في الجامعة الهاشمية، يهدف إلى تعريف طلبة الطب وطب الأسنان بمختلف المسارات المهنية والأكاديمية المتاحة بعد التخرج، من خلال استضافة أطباء وخبراء يشاركون تجاربهم في مجالات متنوعة مثل الاختصاص داخل الأردن وخارجه، البحث العلمي، الامتحانات الدولية، والمهارات التي يحتاجها الطالب لبناء مستقبله المهني، بما يساعد الطلبة على اتخاذ قرارات مبنية على معرفة وخبرة واقعية

استُهلت الفعالية بالكلمة الافتتاحية لمسؤول النشاط عيسى حداد، تلتها كلمة رئيسة النادي الطبي جهينة طه و كلمة مدير مركز الحسين الثقافي الأستاذ أيمن خليفات، واختُتمت كلمات الافتتاح بكلمة ممثل منصة Arab Therapy الراعي الذهبي للفعالية الدكتور يزن الصرايرة، الذي أكد أهمية دعم المبادرات الطلابية وتمكين طلبة الطب في رحلتهم المهنية.

وتضمّن البرنامج سبع محاضرات تخصصية قدّمها نخبة من الأطباء، تناولت أبرز المسارات الطبية، وهي:

* مسار وزارة الصحة الأردنية – د. تالا حداد.

• مسار ألمانيا – د. مايكل عطالله.

• مسار أستراليا – د. فادية الغزاوي.

• مسار المستشفيات الجامعية – د. محمد التميمي.

• مسار الخدمات الطبية الملكية – رئيس قسم جراحة الأطفال د. محمد المليفي.

• مسار اليابان – د. عمر جبارة.

كما تخللت الفعالية جلسة حوارية بعنوان “رحلة طالب طب: كيف تبني مستقبلك دون أن تفقد توازنك”، بمشاركة د. محمد القضاة عميد كلية الطب في الجامعة الهاشمية، د. حسام السلامات ،د. يزن الصرايرة، وأدارتها الطالبة نور زامل، حيث شهدت الجلسة تفاعلًا مميزًا من الحضور، وناقشت محاور مهمة حول التخطيط للمسيرة المهنية، والبحث العلمي، وتحقيق التوازن خلال رحلة دراسة الطب.

وشهدت الفعالية توزيع أكثر من 250 نسخة من Booklet “مسارات طبيب”، والذي يتضمن شرحًا لأهم 20 مسارًا طبيًا داخل الأردن وخارجه، بهدف مساعدة طلبة الطب على استكشاف الخيارات المهنية المتاحة لهم.

وتقدم النادي الطبي بجزيل الشكر إلى أمانة عمّان الكبرى ومركز الحسين الثقافي على تعاونهم في استضافة الفعالية، كما يثمّن دعم الرعاة وشركاء النجاح الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث.

وأعرب عن تطلعه للقاء طلبة الطب مجددًا في نسخة جديدة ومحطة قادمة من مسارات طبيب 4، لمواصلة رحلتنا في تقديم المعرفة، وفتح آفاق جديدة أمام طلبة الطب لاستكشاف مستقبلهم المهني.