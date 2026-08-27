قبل حجاج والشامي.. مصارع مصري يهرب في كل عام

خبرني - شهدت رياضة المصارعة المصرية اختفاء 9 مصارعين خلال آخر 9 أعوام كان آخرهم مصطفى الشامي الذي تخلف عن البعثة واختفى في سلوفاكيا.

وأشعلت قضية اختفاء الشامي جدلاً كبيراً في مصر إذ جاءت عقب ساعات من اختفاء زميله زياد حجاج الذي ترك مقر البعثة في سلوفاكيا عقب انتهاء منافسات بطولة العالم للمصارعة، ما دفع وزارة الشباب والرياضة المصرية إلى إحالة الواقعتين إلى النيابة العامة.

وسبق سيف شكري "الكومي" الشامي وحجاج في الهروب وذلك شهر أغسطس 2023 عندما اختفى من مقر بعثة المنتخب تحت 23 سنة المقام في قيرغزستان قبل أن يظهر لاحقاً في بولندا.

وقبل شكري بثلاثة أشهر فقط، اختفى أحمد بغدودة من معسكر المنتخب المقام في تونس شهر مايو 2023 بعدما توج بالميدالية الفضية في بطولة أفريقيا وتوجه بعدها إلى فرنسا.

وتفاجأت البعثة المصرية في بطولة العالم للناشئين المقامة في إيطاليا شهر أغسطس 2022 باختفاء المصارع محمد عصام فتحي، أما في عام 2018 فاختار محمود فوزي مغادرة مصر عقب خلافات مع الاتحاد المحلي للعبة وذهب إلى الولايات المتحدة حيث مثل منتخبها لاحقاً.



وفي شهر نوفمبر 2017 اختفى إبراهيم غانم من مطار روما خلال العودة من بطولة العالم في بولندا قبل أن يحول ولاءه إلى فرنسا التي لعب باسم منتخبها.

واختفى أحمد بوشا من معسكر منتخب الشباب المصري للمصارعة عقب نهاية مشاركته ببطولة العالم التي أقيمت في فنلندا عام 2017، وقبله بعام غادر طارق عبدالسلام بسبب خلافات وأصبح لاعباً بلغارياً حيث فاز ببطولة أوروبا للمصارعة.