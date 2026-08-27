قطر: بحثنا مع إيران إطاراً مقترحاً لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر هرمز

خبرني - أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ناقش خلال زيارته إلى طهران، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الإطار المرحلي المقترح، الذي يشمل إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، وتنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام.

وذكرت في بيان، أن الوزيرين بحثا أيضاً آخر التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار.

كما تركزت المباحثات على سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. فيما أكد الوزير القطري خلال الاجتماع أهمية احترام سيادة دول الجوار وحرية الملاحة، مشدداً على مواصلة المساعي الدبلوماسية لمعالجة الخلافات وخفض التوتر عبر الحوار.



تحرك لخفض التصعيد

ومن جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية القطرية إن الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني بحث، خلال اجتماع في طهران مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد.

وأضافت الخارجية القطرية أن المباحثات تناولت كذلك سبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار، وسط تعثر المسار الدبلوماسي وتصاعد الضغوط الاقتصادية الأميركية على إيران.

وشدد وزير الخارجية القطري خلال اللقاء على ضرورة استئناف المسار الدبلوماسي، مؤكداً أن الحوار يمثل "السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقدير بلاده لدولة قطر، مشيداً بجهودها الدبلوماسية المستمرة الرامية إلى خفض التصعيد ودعم مسار الحوار.

يأتي ذلك، فيما تتواصل المساعي الدبلوماسية الباكستانية والقطرية والعمانية من أجل تقريب وجهات النظر وتخفيف التوتر بين طهران وواشنطن.

وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي زار قبل أيام أيضاً العاصمة الإيرانية من أجل بحث ملف مضيق هرمز.

مضيق هرمز

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس الأربعاء أن إيران وعُمان اتفقتا على كيفية تقاسم الممر المائي وعائداته، لكنّ مصدراً إيرانياً كبيراً أكد لاحقاً أن البلدين ما زالا يعملان بشأن تفاصيل الاتفاق. وقال المصدر الإيراني "لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع عمان بشأن مضيق هرمز"، مضيفاً أن المحادثات مستمرة حول تفاصيل الاتفاق، وفق ما نقلت رويترز.

وكانت مذكرة التفاهم التي سبق التوصل إليها بين الجانبين الإيراني والأميركي في يونيو الماضي انهارت نتيجة أسباب عدة من بينها الخلافات حول هرمز، الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير. فأعادت واشنطن في يوليو الماضي تنفيذ ضربات عدة على الأراضي الإيرانية.

لكن الأعمال القتالية هدأت لاحقاً إلى حد كبير، فيما بدأت واشنطن تكثف بشكل أكبر الضغط الاقتصادي، وأعلنت مزيداً من العقوبات التي تهدف إلى عزل إيران عن شركائها التجاريين.