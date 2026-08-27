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استشهاد 3 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة

  • 27 أغسطس 2026
  • 18:33
استشهاد 3 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة

خبرني - قال مسؤولون بمجال الصحة في قطاع غزة إن غارات إسرائيلية أسفرت الخميس عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين على الأقل في غزة.

وقال مسعفون إن غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي أدت لاستشهاد شخص قرب بلدة القرارة في جنوب قطاع غزة، فيما أودت غارة أخرى بحياة رجل داخل منزل في مخيم الشاطئ بمدينة غزة.

وأوضح المسعفون أن غارة جوية أخرى استهدفت في وقت لاحق الخميس قائد مركبة في مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد شخص واحد.

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد على تلك الوقائع.

وأنهى وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025 الأعمال القتالية الكبيرة، لكنه لم يضع حدا للهجمات الإسرائيلية، والتي يقول الجيش الإسرائيلي إنها تهدف إلى إحباط هجمات لحركة "حماس" وفصائل مسلحة أخرى في غزة.

وتتهم حماس إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار وتقويض الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة أشمل للرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، تشمل أيضا انسحاب القوات الإسرائيلية ونزع سلاح الحركة.

ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 1300 فلسطيني قُتلوا في القطاع منذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول الماضي، في حين يقول يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أربعة من جنوده قتلوا خلال الفترة نفسها.
 

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