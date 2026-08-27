وزير الأشغال: مواصلة أعمال صيانة طريق المفرق - الصفاوي - الكرامة

خبرني - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، يرافقه أمين عام الوزارة للشؤون الفنية وسيم العدوان، طريق المفرق–الصفاوي–الكرامة، للاطلاع على واقع الطريق وأعمال الصيانة المنفذة ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءته وتحسين مستوى السلامة المرورية عليه.

واطلع أبو السمن خلال الجولة على المواقع التي شملتها أعمال الصيانة، والتي تأتي استكمالاً للأعمال التي نفذتها الوزارة على أجزاء من الطريق، وشملت معالجة المناطق الأكثر تضرراً وصيانة نحو 25 كيلومتراً منه.

ووجّه أبو السمن بمواصلة تنفيذ أعمال الصيانة للمناطق الأكثر حاجة على الطريق، وفق الأولويات الفنية، وبما يضمن معالجة المواقع المتضررة وفق المواصفات الفنية المعتمدة وأعلى معايير الجودة والسلامة المرورية.

وأكد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها وبرامجها الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق في مختلف محافظات المملكة، من خلال أعمال الصيانة والتأهيل ومعالجة المواقع الأكثر تضرراً، بما يسهم في إطالة العمر التشغيلي للطرق وتعزيز سلامة مستخدميها، والحفاظ على استدامة البنية التحتية للطرق باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويكتسب طريق المفرق–الصفاوي–الكرامة أهمية استراتيجية، باعتباره جزءاً من الطريق الدولي الذي يربط المملكة الأردنية الهاشمية بالجمهورية العراقية الشقيقة عبر مركز حدود الكرامة، ويشكل محوراً مهماً لحركة المسافرين والشحن والتبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب دوره في خدمة التجمعات السكانية والمناطق الواقعة على امتداده.

كما يمثل الطريق أحد المحاور المهمة في منظومة النقل البري الأردنية، لما له من دور اقتصادي في تسهيل حركة البضائع ودعم النشاط التجاري واللوجستي، فضلاً عن أهميته في تعزيز الترابط والتواصل بين الأردن والعراق، في ظل العلاقات والتاريخية التي تجمع البلدين.

وكانت الوزارة قد نفذت خلال الفترة الماضية عدة أعمال صيانة على الطريق، شملت صيانة مقاطع بطول 6.5 كيلومتر بكلفة بلغت نحو 1.240 مليون دينار، ومقاطع أخرى بطول 9 كيلومترات بكلفة نحو 1.979 مليون دينار، إلى جانب أعمال صيانة أخرى بكلفة بلغت نحو 700 ألف دينار، وأعمال إضافية بقيمة نحو 773 ألف دينار.

وفي إطار استكمال أعمال رفع كفاءة الطريق، رصدت الوزارة ضمن مخصصات العام المقبل نحو 4.750 مليون دينار لمواصلة أعمال الصيانة والتأهيل، بما يسهم في تحسين الحالة الفنية للطريق ورفع مستوى السلامة المرورية عليه، وتعزيز قدرته على خدمة حركة النقل والمسافرين والشحن على هذا المحور الدولي الحيوي.