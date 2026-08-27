انتهاء مهلة إسرائيلية لغزة بشأن الطائرات الورقية

خبرني - انتهت المهلة التي حددها وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن إطلاق بالونات أو طائرات ورقية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات جنوب الأراضي المحتلة، وسط تهديدات برد عسكري شديد في حال تكرار هذه الأفعال.

وقال كاتس، خلال تقييم للوضع الأمني مع قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنّ قواته ستستخدم "كل الوسائل اللازمة" للتعامل مع مصادر الطائرات، بما في ذلك إخلاء السكان من المناطق التي تنطلق منها، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدد بإخلاء مناطق في قطاع غزة تنطلق منها البالونات والطائرات المسيرة والورقية باتجاه إسرائيل، متوعدا بتكثيف استهداف المسؤولين عن إطلاقها إذا لم تتوقف فورا.

ودعا نتنياهو الإدارة الأميركية والدول الوسيطة والضامنة ومجلس السلام إلى الضغط على إسرائيل لوقف ما وصفه بـ"الانفلات في العدوان" على الفلسطينيين، محذرا من أن هذه التهديدات تهدف إلى تدمير مسار وقف إطلاق النار، الذي قال إن الجانب الفلسطيني يلتزم به بشكل كامل.

وجاء هذا التهديد بعد العثور، بحسب تقارير، على مجموعة من الطائرات الورقية عبر حدود قطاع غزة في جنوب الأراضي المحتلة.

وحذّر "مجلس السلام" بقيادة الولايات المتحدة والذي يشرف على تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، حركة حماس من إطلاق الطائرات الورقية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إسقاط 10 طائرات ورقية خلال الفترة المقبلة.

ودعت اللجان الشعبية في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء في قطاع غزة، سكان القطاع لمنع الأطفال من اللعب بـ"الطائرات الورقية" وجعلها تحلق في سماء المخيمات ومراكز الإيواء.