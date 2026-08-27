مرموش ينتقل إلى توتنهام على سبيل الإعارة

خبرني - انتقل المهاجم المصري الدولي عمر مرموش إلى توتنهام الإنكليزي على سبيل الإعارة لموسم واحد، قادما من مانشستر سيتي، بحسب ما أعلن فريق شمال لندن الخميس.

وأضاف توتنهام في بيانه الذي حمل عنوان "أهلا وسهلا، عمر!"، أن "الاتفاق يتضمن بندا يلزم بتحويل الصفقة إلى انتقال دائم في الصيف المقبل".

وكانت وسائل إعلام بريطانية أشارت إن قيمة شراء عقد اللاعب تبلغ 60 مليون جنيه إسترليني (82 مليون دولار) العام المقبل.

وبات مرموش ثاني لاعب ينضم إلى توتنهام قادما من مانشستر سيتي خلال أيام قليلة، بعد قدوم الجناح البرازيلي سافينيو "سافيو" الثلاثاء مقابل مبلغ أولي قُدّر بنحو 75 مليون جنيه إسترليني (102 مليون دولار).

وقال المهاجم البالغ 27 عاما والذي سيحمل الرقم 22 "توتنهام أحد أكبر الأندية في إنكلترا، إن لم يكن في العالم، وكان المشروع المعروض عليّ جذابا للغاية".

تابع مرموش الذي حمل ألوان سيتي منذ كانون الثاني 2025 "تحدثت مع المدرب الرئيس، وأعجبني كثيرا ما قاله، وأنا واثق من أن شغفنا بكرة القدم سينسجم بشكل ممتاز".

بدوره، قال المدرب روبرتو دي تزيربي "عمر هو تماما نوعية اللاعبين التي نريدها في هذا النادي، طموح، متعطش للنجاح ومصمم على صنع الفارق. يتمتع بقدرات هجومية مذهلة، لكن ما يعجبني أيضا هو رغبته المستمرة في التطور والفوز".

تابع الإيطالي الذي خسر مباراته الافتتاحية في الدوري أمام مضيفه برنتفورد 0-3 "إنه يضيف السرعة والذكاء والخطورة الحقيقية أمام المرمى، وأعتقد أنه قادر على الارتقاء بأدائنا الهجومي إلى مستوى آخر".

أما المدير الرياضي الدنماركي يوهان لانغه، فقال "عمر لاعب يتمتع بجودة عالية، ووصوله يمثل رسالة واضحة عن طموحاتنا.. نعتقد أنه قادر على لعب دور رئيس في ما نسعى إلى تحقيقه خلال السنوات المقبلة".