الحنيطي يفتتح مدرسة عائشة أم المؤمنين الأساسية في حوشا بالمفرق

خبرني - افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، الخميس، مدرسة عائشة أم المؤمنين الأساسية في منطقة حوشا بمحافظة المفرق، في خطوة تعكس اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بتطوير التعليم، والارتقاء بالبيئة التعليمية المقدمة لأبناء المناطق المختلفة في المملكة.

وكان في استقبال اللواء الركن الحنيطي، مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية، حيث استمع إلى إيجاز حول المدرسة، تناول مراحل إنشائها وتجهيزها، وأبرز البرامج والخدمات التعليمية التي توفرها للطلبة، إلى جانب آلية سير العملية التعليمية فيها.

وأكد الحنيطي، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تولي قطاع التعليم أهمية كبيرة، انطلاقا من إيمانها بأن الاستثمار في الإنسان يمثل أساساً لبناء مستقبل الوطن، مشيراً إلى مواصلة دعم المدارس التابعة للقوات المسلحة وتطوير مرافقها وتجهيزاتها، بما يوفر للطلبة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، ويسهم في تنمية معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم.

من جانبه، أوضح مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية، أن المدرسة جُهزت بأحدث التقنيات الرقمية والوسائل التكنولوجية، ضمن توجه المديرية نحو تحديث المنظومة التعليمية ومواكبة متطلبات التعليم الحديث، وتمكين الطلبة من أدوات الابتكار والتعلم والتفوق العلمي.

وأشار إلى أن إنشاء المدرسة يأتي ترجمة لاهتمام المديرية بإيصال التعليم النوعي إلى أبناء المناطق النائية ومختلف محافظات المملكة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تسهم في إعداد جيل مؤهل وقادر على مواصلة مسيرة البناء والتحديث وخدمة الوطن.

وخلال جولته في المدرسة، اطلع اللواء الركن الحنيطي على مرافقها وأقسامها المختلفة، ومستوى التجهيزات التعليمية والخدمية، واستمع إلى شرح حول الإمكانات التي توفرها للطلبة والهيئة التدريسية، بما يعزز جودة العملية التعليمية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.

وأُقيمت المدرسة على أرض تبلغ مساحتها نحو أربعة دونمات، وتضم 12 غرفة صفية، إلى جانب مبنى إداري مكون من ثلاثة طوابق يشتمل على مكاتب إدارية وخدمية، ومبنى مستقل للقاعات التدريبية، بما يوفر بنية مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلبة وتدعم العملية التربوية.

وحضر الافتتاح، عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ومسؤولين مدنيين ومتقاعدين عسكريين.