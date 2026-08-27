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تحذير مهم من إدارة السير للأردنيين

  • 27 أغسطس 2026
  • 17:02
تحذير مهم من إدارة السير للأردنيين

خبرني - جددت مديرية الأمن العام، الخميس، تحذيرها من التعامل مع رسائل وهمية ترد لهواتفهم وتوهم مستقبليها بأنها صادرة عن جهات رسمية، وتطلب منهم المسارعة إلى دفع قيمة مخالفاتهم المرورية من خلال الدخول إلى روابط احتيالية مرفقة داخل الرسالة لتجنّب مضاعفة قيمة المخالفة المالية او اضافة غرامات عليها.

ودعت المديرية لعدم التعامل مع تلك الرسائل تحت أي ظرف، واعتبارها رسائل احتيالية وحذفها من الهاتف هو الإجراء الأمثل لتجنيبهم الوقوع فريسة الاحتيال الإلكتروني واعتماد المواقع الرسمية المعروفة لاتمام مثل تلك المعاملات.

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