أمنية راعٍ بلاتيني لاحتفالية int@j بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها

احتفاءً بـ25 عاماً من تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، وتطلعاً إلى المرحلة المقبلة

خبرني - شاركت أمنية، إحدى شركات Beyon والمصنفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن، أسرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية (int@j)، من خلال رعايتها البلاتينية للاحتفالية التي تستعرض مسيرة القطاع وما حققه من تطور على مدى ربع قرن، وتفتح النقاش حول الفرص التي تحملها المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الرعاية امتداداً لدور أمنية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة منذ إطلاق عملياتها التجارية عام 2005، حيث أسهمت الشركة على مدى أكثر من عقدين في دعم تطور القطاع من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوفير خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تلبي احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال والمؤسسات، وتدعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات. ومع تطور احتياجات السوق، واصلت أمنية توسيع نطاق حلولها الرقمية لتشمل مجالات الأعمال والخدمات المدارة والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء، بما يعزز قدرة المؤسسات على الاستفادة من التكنولوجيا ويدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لأمنية، جون ديلفس: "تمثل الذكرى الخامسة والعشرون لـ int@j محطة مهمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، ليس فقط لأنها تستحضر مسيرة حافلة بالتطور، وإنما لأنها تتيح لنا أيضاً التفكير في الخطوة التالية. في أمنية، نؤمن بأن مواصلة هذا التقدم تتطلب تعاوناً حقيقياً بين مختلف أطراف القطاع، ونحن سعداء بأن نكون جزءاً من هذه المناسبة وأن نواصل دورنا في دعم هذا المجتمع."

وأضاف: "نشهد اليوم تحولاً سريعاً تقوده تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء، وهذه التقنيات تحمل فرصاً كبيرة لمختلف القطاعات في الأردن. لكن تحقيق أثر حقيقي منها يتطلب العمل معاً، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات تجمع القطاعين العام والخاص والشركات ورواد الأعمال والجامعات كوننا جزءاً من هذا النوع من التعاون."

وعلى مدى 25 عاماً، أسهمت int@j في جمع شركات القطاع وتعزيز التواصل بينها، ووفرت مساحة للحوار حول القضايا والتطورات التي تشكل مستقبل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن. وتأتي احتفالية هذا العام لتسلط الضوء على رحلة القطاع، وفي الوقت نفسه على ما يمكن أن يقدمه خلال السنوات المقبلة في دعم الاقتصاد الرقمي وفتح فرص جديدة أمام المملكة.

وتوفر المناسبة كذلك مساحة لأمنية للتواصل مع شركائها ومختلف الجهات العاملة في القطاع، وتبادل الرؤى حول التحولات التي يشهدها عالم التكنولوجيا، بما يعزز فرص التعاون والعمل المشترك في المرحلة المقبلة.

ومن خلال رعايتها لهذه المناسبة، تواصل أمنية دعمها لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، وإيمانها بأهمية الشراكات في بناء المرحلة المقبلة من الاقتصاد الرقمي في المملكة.