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أمانة عمّان تنفذ حملة لإزالة الاعتداءات على الطريق في شارع الأردن

  • 27 أغسطس 2026
  • 16:16
أمانة عمّان تنفذ حملة لإزالة الاعتداءات على الطريق في شارع الأردن

خبرني - نفذت أمانة عمّان الكبرى حملة لإزالة الاعتداءات والمعيقات عن الأرصفة والطريق في شارع الأردن، استجابة لشكاوى متعدّدة، وبالتعاون مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية.

وقال المدير التنفيذي للإقليم الأول في أمانة عمّان غازي الحديد لقناة المملكة إن الحملة تأتي ضمن الحملات المستمرة التي تنفذها إدارة الإزالة والضبط العشوائي لمعالجة أي اعتداءات أو معيقات على الأرصفة والشوارع.

وأوضح أن فرق الأمانة تنفذ حملات دورية في شارع الأردن، مشيرا إلى استمرار بعض التجار في إشغال الأرصفة والطريق رغم الحملات والتنبيهات السابقة.

وأكد استمرار الحملات لضمان الالتزام وإزالة أي تعديات تعيق حركة المواطنين والمركبات، بالتنسيق مع الحاكم الإداري والجهات المعنية في أمانة عمّان والأجهزة الأمنية.

وشاركت في الحملة قوات الدرك والأمن العام.

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