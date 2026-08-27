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ولي العهد يستقبل أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين

  • 27 أغسطس 2026
  • 16:12
ولي العهد يستقبل أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين

خبرني - استقبل الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، في قصر الحسينية الخميس، أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين، أحد برامج مؤسسة ولي العهد لبناء القيادات الشبابية.

وأكد ولي العهد، خلال حديثه مع الخريجين، أهمية توظيف المهارات المكتسبة من البرنامج في حياتهم العملية، وصناعة الأثر في مجتمعاتهم ومواقع عملهم، لافتا إلى أهمية دورهم كسفراء للبرنامج.

وثمن ولي العهد جهود خريجي البرنامج، مؤكدا ضرورة نشر ثقافة العمل الجماعي، وتعزيز مهارات حل المشكلات في الأوساط الشبابية، وتوظيف التكنولوجيا في الحياة اليومية.

واستمع إلى أفكار المشاركين حول سبل تطوير البرنامج، وتجاربهم في مجالات عمل الشبكة، التي تضم لجان متخصصة في التخطيط، وتحديد الأهداف، وتعزيز الشراكات، والتنسيق، والرصد والمتابعة.

وتهدف الشبكة إلى تعزيز التواصل بين خريجي برنامج خطى الحسين من خلال تنمية مهاراتهم القيادية، وتعزيز روح العمل الجماعي بينهم، وإطلاق المبادرات المجتمعية، وإدامة التواصل المهني.

وحضر اللقاء مدير مكتب ولي العهد، زيد البقاعين، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد، عدي السلامين.

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