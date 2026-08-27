شعرها اشتبك بشواية الدجاج .. حكم قضائي يلزم مطعما أردنيا بدفع 23 ألف دينار

خبرني - أصدرت محكمة التمييز قرارًا قطعيًا بتأييد إلزام شركة مطعم وشريك فيها بدفع 23,175 دينارًا، إضافة إلى 1,125 دينارًا أتعاب محاماة والفائدة القانونية، بعد إصابة طفلة داخل المطعم إثر اشتباك شعرها بعمود شواية دجاج، ما أدى إلى انتزاع جزء من فروة رأسها وترك عاهة جزئية دائمة وعجز بنسبة 10%.

وتعود القضية إلى تعرض الطفلة للحادث أثناء وجودها في المطعم، حيث اعتبر والدها أن عدم وجود حاجز حماية بين الشواية والزبائن تسبب بالواقعة، فيما أظهرت التقارير الطبية حاجتها إلى عمليات تجميل وزراعة بالون تحت الجلد، مع فترة تعطيل بلغت أربعة أشهر.

وكانت محكمة الاستئناف قد حددت التعويض بمبلغ 23,175 دينارًا، قبل أن تنظر محكمة التمييز في الطعن المقدم من الشركة وشريكها، بعدما كانت قد نقضت حكمًا سابقًا بسبب ملاحظات على حياد أحد الخبراء.

وبعد إجراء خبرة جديدة بواسطة ثلاثة مختصين، خلصت محكمة التمييز إلى ثبوت مسؤولية المطعم باعتباره حارس الشيء المتسبب بالضرر، وفق أحكام القانون المدني، مشيرة إلى أن الشركة لم تقدم بينة تثبت أن الحادث وقع بفعل الطفلة أو ذويها.

وأكدت المحكمة سلامة تقرير الخبرة الجديد واحتساب التعويض، وردت جميع أسباب الطعن، لتصدر قرارها النهائي برد الطعن وتأييد الحكم بإلزام الشركة وشريكها بالمبالغ المحكوم بها.