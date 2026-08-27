منخفض جوي نادر يؤثر على 4 دول عربية بينها الأردن

خبرني - تشير مخرجات الخرائط الحاسوبية في مركز طقس العرب إلى اندفاع منخفض جوي في طبقات العالية (البعيدة عن سطح الأرض) نحو منطقة بلاد الشام مما سيعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة بشكل استثنائي لهذا الوقت من العام وذلك مع بداية الأسبوع القادم وترتفع خلالها فرص حدوث ظواهر جوية متطرفة خاصة في سوريا ولبنان.

سوريا ولبنان: عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد

ويتوقع، إن شاء الله، أن يتسبب هذا المنخفض الجوي في بداية الأمر بتشكل سحب رعدية قوية تبدأ بالتأثير على مناطق الساحل السوري، ولاسيما اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى أجزاء من محافظة حماة، على أن تمتد السحب الرعدية والعواصف المصاحبة لها تدريجيًا نحو المناطق الداخلية لتشمل أجزاء من حلب وحمص وإدلب، مع إمكانية توسع نطاق تأثيرها نحو مناطق داخلية أخرى من سوريا.

ومن المتوقع أن تترافق هذه السحب الرعدية مع هطول أمطار غزيرة للغاية خلال أوقات قصيرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى كميات كبيرة من الأمطار محليًا، بالتزامن مع حدوث عواصف رعدية قوية وتساقط كثيف للبرد، قد يؤدي في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة إلى تراكمه، وربما يكون البرد كبير الحجم أحيانًا.

كما يتوقع أن تمتد تبعات هذه السحب الرعدية نحو مناطق من لبنان، ولاسيما المناطق الشمالية والجبلية، حيث يحتمل هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرد وهبوب الرياح المفاجئة، إن شاء الله.

تنبيه من الشواهق المائية وارتفاع الأمواج على السواحل

وتشير المؤشرات إلى أن قوة الاضطرابات الجوية فوق مياه البحر قد ترفع من احتمالية تشكل ما يُعرف بالشواهق أو الدوامات المائية، وهي ظاهرة تتمثل بتشكل عمود هوائي دوار يمتد بين قاعدة السحب الرعدية وسطح البحر، وقد ترافق العواصف الرعدية القوية فوق المياه.

ماذا عن تأثيرات الحالة على فلسطين والأردن؟

وبخصوص فلسطين والأردن فجر وصباح يوم الأحد تتأثر البلاد بأحوال جوية غير مستقرة بشكل استثنائي لهذا الوقت من العام، تتكاثر إثرها السحب على ارتفاعات مختلفة وتهطل بمشيئة الله زخات من الأمطار على أجزاء من الشمال والوسط كما يحتمل امتداد زخات الأمطار لأجزاء من الجنوب والشرق، وتكون الأمطار في بعض المناطق بما في ذلك مناطق الأغوار، مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وغزيرة مؤقتًا وتترافق مع تساقط زخات من البَرَد وعليه ينصح بالانتباه من:

1- ارتفاع مخاطر جريان الأودية والشعاب وحدوث التجمعات المائية.

2- حدوث العواصف الرعدية والصواعق.

3- حدوث انزلاق على الطرقات عند هطول الأمطار أو بفعل تساقط زخات البَرَد.

4- الانتباه من مخاطر تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار خاصة في المناطق والطرقات الصحراوية.

بقية النهار من يوم الأحد يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أبرد من معدلاتها لهذا الوقت من العام بعدة درجات مئوية مع استمرار ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة مع بقاء الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار في أجزاء من شمال ووسط المملكة قد يصحبها حدوث الرعد أحياناً، كما يحتمل أن تمتد إلى أجزاء من محافظتي الكرك والطفيلة وبعض مناطق البادية الشرقية.