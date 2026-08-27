الدول التي فقدت مواطنين في كارثة فيضان نيبال الهائل

خبرني - قال مسؤولون في قطاع السياحة، اليوم الخميس، إن ما يصل إلى 517 أجنبيا من 33 دولة من بين 570 سائحا مفقودا في نيبال بعد أن اجتاحت سيول مدمرة الدولة الواقعة بمنطقة الهيمالايا ومنطقة التبت الصينية.

وذكرت التلفزيون الصيني الرسمي "سي.سي.تي.في" أن عدد الأجانب المفقودين في مقاطعة غيرونغ بالتبت بلغ 260 شخصا، لكن لم تتوفر حتى الآن تفاصيل عن جنسياتهم.

فيما يلي الدول التي يندرج سياح منها ضمن قائمة المفقودين في نيبال:

• الهند: سجلت الهند المجاورة أعلى عدد من المفقودين وبلغ 178 شخصا، وفقا لما أعلنه مجلس السياحة النيبالي.

• الولايات المتحدة: ذكر مجلس السياحة النيبالي أن ما لا يقل عن 65 أميركيا في عداد المفقودين.

• ماليزيا: قالت وزارة الخارجية الماليزية، يوم الخميس، إن ما لا يقل عن 55 مواطنا أُبلغت السفارة الماليزية في كاتمندو بفقد الاتصال بهم. وقدر مجلس السياحة النيبالي عدد المفقودين بما يصل إلى 51.

• أوكرانيا: أفادت السلطات أن 53 أوكرانيا في عداد المفقودين جراء السيول.

• أستراليا: بلغ عدد المواطنين الأستراليين الذين تعذر العثور عليهم 35 شخصا، بحسب مجلس السياحة النيبالي. وكانت وزيرة الخارجية بيني وانغ قالت، في وقت سابق الخميس، إن الحكومة تعمل مع نيبال للعثور على المواطنين المفقودين.

• بريطانيا: أفاد مجلس السياحة النيبالي بأن 33 بريطانيا في عداد المفقودين إثر الكارثة.

• كندا: قال المجلس إن من بين المفقودين 25 كنديا.

• كوريا الجنوبية: ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الأربعاء أن 9 مواطنين يعملون في محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في عداد المفقودين، وأن 10 آخرين تقطعت بهم السبل.

• سنغافورة: أفاد المجلس بأن 9 مواطنين سنغافوريين في عداد المفقودين.

• ألمانيا: ذكر المجلس أن 8 ألمان على الأقل من بين المفقودين.

• روسيا: أفاد مجلس السياحة النيبالي بأن 8 روس من بين المفقودين.

• جنوب أفريقيا: قالت السلطات في نيبال إن 6 من مواطني جنوب أفريقيا تعذر العثور عليهم أمس الأربعاء بعد السيل الجارف.

• لاتفيا: قال مجلس السياحة النيبالي إن 6 مواطنين من لاتفيا من بين المفقودين.

• اليابان: قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي على إكس إن سفارة بلادها في نيبال طلبت إجراء عملية بحث للعثور على 5 مواطنين تعذر الاتصال بهم.

• نيوزيلندا: قالت نيبال إن 5 سائحين على الأقل من نيوزيلندا من بين المفقودين.

وذكر مجلس السياحة النيبالي في بيانه أن من بين المفقودين منذ الأمس أيضا مواطنين من روسيا البيضاء وبلجيكا وبلغاريا وفنلندا وفرنسا والمجر وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا وكازاخستان ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والفلبين والبرتغال وإسبانيا وصربيا وسويسرا والسويد.