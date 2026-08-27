استثمار بـ 100 مليار دولار لبناء أكبر ميناء فضائي في العالم

خبرني - أعلنت شركة «سبيس إكس» الأمريكية عن خطط لبناء «ميناء فضائي» ضخم في ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة، بتكلفة لا تقل عن 100 مليار دولار. ومن المقرر أن تبدأ أعمال إنشاء الموقع في عام 2027، ليكون مصمماً لاستيعاب آلاف الرحلات سنوياً بواسطة مركبات «ستارشيب» التي تطورها الشركة لتنفيذ رحلات إلى القمر والمريخ.

وقال إيلون ماسك، مالك الشركة، إن المنشأة ستضم في نهاية المطاف أكثر من 12 برجاً للإطلاق، ما سيتيح تنفيذ أكثر من 30 رحلة لمركبة «ستارشيب» يومياً، ويجعلها أكبر موقع للإطلاق على وجه الأرض. وأوضحت «سبيس إكس» على موقعها الإلكتروني أنها تعتزم تنفيذ أول إطلاق لمركبة «ستارشيب» من لويزيانا في عام 2029.