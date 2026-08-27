وزارة أميركية في ورطة.. موظف نشر فيديو شبه ترمب بهتلر

خبرني - في خطأ أثار انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، نشرت وزارة التعليم الأميركية مقطع فيديو بدا أنه يقارن الرئيس دونالد ترامب بالزعيم النازي أدولف هتلر، قبل أن تسارع إلى حذفه.

فيما أوضح مسؤولون أن أحد الموظفين استخدم مقطعاً متداولاً من فيلم "Darkest Hour" من دون إدراك سياقه التاريخي.

ماذا حدث؟

وفي التفاصيل، نشر الحساب الرسمي لوزارة التعليم الأميركية على منصة "إكس"، مقطعاً يتضمن مشهداً من فيلم "Darkest Hour" (الساعة الأشد ظلاماً)، وهو فيلم سيرة ذاتية صدر عام 2017 وتناول فترة تولي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل قيادة بلاده خلال الحرب العالمية الثانية.

وظهر في المقطع تشرشل، الذي أدى دوره الممثل غاري أولدمان، قائلاً: "لا يمكنك التفاوض مع نمر ورأسك في فمه". قبل أن ينتقل الفيديو إلى مشاهد مجمعة لترامب. وأرفقت الوزارة المنشور بعبارة: "لا أحد يفعلها مثلنا"، إلى جانب رمز تعبيري لنمر.

لكن العبارة الواردة في المشهد تحمل دلالة مختلفة، إذ كان "النمر" الذي يشير إليه تشرشل في الفيلم هو هتلر، في سياق رفضه اقتراحاً بالتفاوض مع الزعيم النازي.

حذف سريع

ما أثار ضجة واسعة، إذ لفت مستخدمون على منصة "إكس" إلى المفارقة، متسائلين عما إذا كانت الوزارة تدرك أن استخدام المشهد، متبوعاً بمقاطع لترامب، يمكن أن يُفهم على أنه تشبيه للرئيس الأميركي بهتلر.

وكتب صانع المحتوى مات راين، المسؤول في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، أن "النمر المشار إليه هنا هو هتلر، بالمناسبة".



إلا أن الجدل لم يتوقف عند ذلك، إذ أضافت منصة "إكس" ملاحظة إلى المنشور، تضمنت نسخة أطول من مشهد الفيلم، وأوضحت أن "النمر" الذي يتحدث عنه تشرشل هو هتلر.

لتسارع وزارة التعليم بعد وقت قصير، إلى حذف المنشور من حسابها.

انتقادات متكررة

علماً بأن حذف المقطع يأتي في وقت تواجه فيه إدارة ترامب انتقادات متكررة بشأن بعض المنشورات والصور ومقاطع الفيديو التي تنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي.

ففي وقت سابق من العام الجاري، واجه ترامب انتقادات، بينها من شخصيات جمهورية، بعدما نشر على منصته "تروث سوشيال" مقطع فيديو يصور الرئيس الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما في هيئة قردين، وحُذف المقطع لاحقاً، من دون أن يقدم ترامب اعتذاراً عنه.

لكن الرئيس الأميركي يواصل إلى الآن نشر محتوى مولدا بالذكاء الاصطناعي من حين إلى آخر، بما في ذلك عشرات الميمات التي تهاجم خصومه السياسيين وتسلط الضوء على ما يصفه بإنجازاته.