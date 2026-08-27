بعد ساعات من اختفاء حجاج.. هروب مصارع مصري ثانٍ

خبرني - في مفاجأة جديدة اكتشفت وزارة الرياضة المصرية هروب مصارع آخر يدعى مصطفى الشامي بعد ساعات من اختفاء المصارع الشاب زياد حجاج، خلال مشاركة منتخب المصارعة المصري في بطولة سلوفاكيا.

وقررت الوزارة إحالة واقعتي الهروب إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والوقوف على أسباب الخلل الإداري.

أتى هذا القرار للتعامل مع أي تجاوزات تمس انضباط البعثات المصرية في المحافل الدولية، وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة دون استباق لنتائج التحقيقات.

خرج من الأدوار التمهيدية

كما تزامن القرار مع إعلان اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف إبراهيم العطار، رئيس وفد المصارعة، وإحالته إلى لجنة القيم إثر كشف التحريات المبدئية عن وجود تقاعس وإهمال في متابعة البعثة.

وبدأت تفاصيل واقعة هروب مصطفى الشامي عند مغادرة بعثة المصارعة المصرية مطار تارانتو بسلوفاكيا باتجاه روما للتوقف ترانزيت قبل العودة للقاهرة، حيث تقاعس رئيس الوفد عن الاحتفاظ بجوازات السفر بحوزته وفقاً للتعليمات، مما مكن الشامي - الذي خرج من الأدوار التمهيدية في البطولة - من الهروب، رغم محاولة مدربه اللحاق به والتخلف عن الرحلة لإعادة اللاعب.

وكانت البعثة قد اكتشفت قبل ساعات هروب مصارع المنتخب الوطني للشباب زياد حجاج 19 عاماً، من مقر إقامة بعثة الفراعنة في سلوفاكيا عقب انتهاء منافسات بطولة العالم. وبدأت تفاصيل الواقعة حين كان أعضاء المنتخب يستعدون لخوض التدريبات تحت إشراف المدير الفني، وطالبوا اللاعب بمرافقتهم إلى مران الفريق.

إلا أنه أخبرهم بلحاقه بهم بعد دقائق معدودة، قبل أن يُغلق هاتفه تماماً ويغادر فندق الإقامة منذ الأحد الماضي دون أن يتمكن أي أحد من الوصول إليه أو تحديد مكانه.

تأشيرة "شنغن" للهروب

وفور اكتشاف الاختفاء المفاجئ، تحرك أحمد راشد أمين صندوق الاتحاد ورئيس البعثة، وأبلغ وزارة الشباب والرياضة والسفارة المصرية والجهات المختصة بالواقعة.

وحسب المعلومات فقد تبين أن والد اللاعب المقيم بمحافظة أسيوط جنوب القاهرة كان قد زار نجله بالمركز الأولمبي بالمعادي قبل السفر، ووقّع إقراراً رسمياً موثقاً بالشهر العقاري يتحمل فيه المسؤولية القانونية لعودة نجله إلى مصر، إلا أن المصارع الشاب استغل حصوله على تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي "شنغن" لمغادرة مقر البعثة.

يذكر أنه خلال السنوات الماضية شهدت الرياضة المصرية، وبشكل خاص رياضة المصارعة، سلسلة من وقائع هروب اللاعبين دون التنسيق مع الاتحاد المصري.

وتُعد واقعة أحمد فؤاد بغدودة، لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية، من أكثر القضايا التي حظيت باهتمام إعلامي ورسمي كبير. فبعد تتويج اللاعب بفضية بطولة إفريقيا التي أُقيمت في تونس مايو 2023، غادر بغدودة مقر البعثة فجأة متجهاً إلى فرنسا، تزامناً مع حديث عن الضغوط المالية وضعف قيمة المكافآت التي حصل عليها.