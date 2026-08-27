"إسمنت القطرانة" توقع اتفاقية لتزويد مصنعها بالغاز الطبيعي المسال

خبرني - وقعت شركة إسمنت القطرانة اتفاقية مع الشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي، لتزويد مصنع إسمنت القطرانة بالغاز الطبيعي المسال المستخرج من آبار الريشة، في خطوة تستهدف دعم كفاءة عمليات الشركة وتنويع مصادر الطاقة.

وأقيم حفل توقيع الاتفاقية، الأربعاء، في مصنع إسمنت القطرانة في لواء القطرانة بمحافظة الكرك، برعاية وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة.

ووقع الاتفاقية عن شركة إسمنت القطرانة الرئيس التنفيذي عامر الخطيب، وعن الشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي الرئيس التنفيذي المهندس خالد الزعبي.

وتأتي الاتفاقية في إطار مساعي الحكومة لدعم قطاع الصناعة في المملكة وزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر لتوليد الطاقة، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى تطوير القطاعات الاقتصادية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.

وحضر حفل التوقيع عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الوزارات والهيئات المعنية، إلى جانب رؤساء مجالس إدارة ومدراء مجموعة من الشركات ذات العلاقة بقطاعي الطاقة والصناعة.

وقال مدير الدائرة الإدارية والعلاقات العامة في شركة إسمنت القطرانة محمود عساف إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن توجهات الشركة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية.

وأضاف عساف أن الاعتماد على الغاز الطبيعي سيسهم في دعم استدامة عمليات الإنتاج وتعزيز قدرة الشركة على مواجهة متطلبات المرحلة المقبلة، بما ينعكس إيجابا على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني.

وأكد أن الخطوة تعكس حرص شركة إسمنت القطرانة على مواكبة التطورات في قطاع الطاقة والاستفادة من الموارد الوطنية، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة بما يدعم تنافسية الصناعات الإسمنتية الأردنية في المنطقة.

ويعد قطاع الإسمنت من القطاعات الصناعية الأساسية في المملكة، فيما يمثل التحول نحو مصادر طاقة أكثر كفاءة وتنويع مزيج الطاقة أحد العوامل المهمة في تعزيز تنافسية الصناعة ودعم استدامتها.