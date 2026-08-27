بدء أعمال تنفيذ مشروع محطة جسر الملك حسين للنقل العام

خبرني - بدأت الجهات المعنية المباشرة الفعلية في تنفيذ مشروع محطة جسر الملك حسين للنقل العام؛ حيث انطلقت أعمال الحفريات في الموقع، وتجهيز موقف مؤقت لسيارات المعبر، وفصل شارع المدخل الرئيسي بحواجز لتسهيل حركة آليات المشروع، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخطوط الخدمات (مياه، كهرباء، اتصالات).بدأت الجهات المعنية المباشرة الفعلية في تنفيذ مشروع محطة جسر الملك حسين للنقل العام؛ حيث انطلقت أعمال الحفريات في الموقع، وتجهيز موقف مؤقت لسيارات المعبر، وفصل شارع المدخل الرئيسي بحواجز لتسهيل حركة آليات المشروع، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخطوط الخدمات (مياه، كهرباء، اتصالات).

ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال 12 شهراً واكتماله بحلول آب 2027.

ويهدف المشروع الذي أطلق بتكلفة إجمالية تبلغ 2.6 مليون دينار على مساحة 17.5 دونم بمحاذاة المركز الحدودي، إلى تخفيف الازدحامات المرورية على بوابة الجسر، وتقديم خدمات متكاملة ومريحة للمسافرين القادمين والمغادرين.

ويتضمن المشروع منظومة متكاملة للمواقف تضم 138 موقفاً للحافلات المتوسطة والصغيرة (سرفيس الجسر)، و87 موقفاً للسيارات الخاصة (بما فيها موقفان لذوي الإعاقة)، إضافة إلى موقفين لتحميل سيارات التأجير السياحي، و4 مواقف لشحن المركبات الكهربائية.

كما يشتمل المشروع على عدة مبانٍ خدمية وإدارية مكيفة ومزودة بنظام طاقة شمسية، أبرزها مبنى إداري تجاري من طابقين بمساحة 1300 متر مربع يضم صالة انتظار، ومصلى، ومحالّ تجارية، ومكاتب إدارية، إضافة إلى مبنى استراحة للسائقين، ومبنى لمراقبي الحركة، ومحطة لصيانة الإطارات، مع توفير مظلات متنوعة.