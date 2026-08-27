مجموعة البستنجي تطلق علامة Lynk & Co في الأردن وتكشف عن Lynk & Co 900 في حدث استثنائي يعيد تعريف تجارب إطلاق السيارات

خبرني - عمّان، الأردن – أعلنت مجموعة البستنجي رسميًا عن إطلاق علامة Lynk & Co في السوق الأردني، بصفتها الوكيل الحصري للعلامة في المملكة، في خطوة تعكس توجه المجموعة نحو تقديم تجارب عالمية جديدة ومبتكرة لقطاع السيارات الأردني.

وجاء الإطلاق من خلال فعالية استثنائية ومختلفة عن النمط التقليدي المتعارف عليه في عالم إطلاق السيارات، حيث صُممت التجربة لتكون أكثر من مجرد حدث للكشف عن سيارة جديدة، ولتقدم مفهومًا متكاملًا يجمع بين الابتكار، الفخامة، التكنولوجيا والتجربة العصرية التي تعكس هوية Lynk & Co.

وشهد الحدث حضورًا لافتًا جمع نخبة من المؤثرين وصنّاع المحتوى وروّاد الأعمال وشخصيات بارزة من سوق العمل الأردني، إلى جانب مجموعة من الضيوف والمهتمين بقطاع السيارات، في أجواء عكست الطابع الجريء والمختلف للعلامة.

وخلال الفعالية، تم الكشف عن Lynk & Co 900، أحدث طرازات العلامة، في لحظة شكلت محور الحدث، وقدمت للحضور نظرة أولى على توجه Lynk & Co الجديد في فئة السيارات الفاخرة، وما تقدمه من مزيج بين التصميم المتطور، التكنولوجيا المتقدمة وتجربة القيادة العصرية.

ويأتي إطلاق Lynk & Co في الأردن ضمن استراتيجية مجموعة البستنجي لتوسيع محفظتها من العلامات العالمية وتقديم خيارات متقدمة للسوق المحلي، مستندة إلى خبرتها الممتدة لعقود في قطاع السيارات، وشبكة خدماتها وقدراتها في المبيعات وخدمات ما بعد البيع.

وتأسست مجموعة البستنجي عام 1977، وتمكنت على مدار ما يقارب خمسة عقود من ترسيخ حضورها في قطاع السيارات الأردني، من خلال تمثيل مجموعة من العلامات العالمية وتوفير منظومة متكاملة من خدمات السيارات.

وبإطلاق Lynk & Co، تؤكد مجموعة البستنجي التزامها بمواصلة تقديم علامات وتجارب جديدة للسوق الأردني، مع التركيز على الابتكار وتلبية تطلعات الجيل الجديد من العملاء الباحثين عن سيارات تجمع بين التصميم، التكنولوجيا، الأداء والفخامة.

ويشكل الكشف عن Lynk & Co 900 بداية لمرحلة جديدة للعلامة في الأردن، وسط توقعات بأن تشكل حضورًا مميزًا في سوق السيارات الفاخرة، وأن تفتح فصلًا جديدًا من التجارب غير التقليدية في عالم السيارات.

مجموعة البستنجي – الوكيل الحصري لـ Lynk & Co في الأردن

Lynk & Co – Changing Mobility Forever

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