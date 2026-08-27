الاتحاد السعودي يعلن دعمه لإنفانتينو

خبرني -أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم دعمه لجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وقال الاتحاد السعودي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: رحَّب مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال اجتماعه الذي عُقد، يوم الخميس، بما جاء في البيان المشترك الصادر من جياني إنفانتينو، ماتياس غرافستروم؛ الأمين العام لـ (فيفا)، والذي تضمّن الإقرار بالخطأ وعدم المضي في مقترح "FIFA Forward Enterprise"، إلى جانب الالتزام بمراجعة الإجراءات ذات الصلة بهذا المقترح.

وأضاف البيان: ثمَّن المجلس ما تضمّنته الرسالة من التزامٍ تام بالاستفادة مما حدث، والمضي قدمًا في عملية تطوير الإجراءات وآليات التواصل، وتعزيز مبادئ الحوكمة، والتعامل مع التحديات المقبلة بروحٍ من الوحدة والشفافية، مؤكداً أن ترجمة هذه الالتزامات إلى خطوات عملية، تمثّل أساسًا مهمًّا لتعزيز الثقة، لا سيما في ظل تباين وجهات النظر داخل منظومة كرة القدم الدولية، بما يُعزز أهمية توسيع نطاق الحوار والتواصل المباشر والبنَّاء بين مختلف الأطراف، التي تسعى بشكلٍ هادفٍ إلى تطوير مسيرة كرة القدم بالعالم.

وأكد الاتحاد السعودي أن مواصلة تطوير كرة القدم تتطلب وحدة منظومتها الدولية، وتضافر جهود مختلف أطرافها، داعياً إلى تعزيز الحوار والتواصل بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية والوطنية، بما يُسهم في تقريب وجهات النظر، مشدداً على أهمية أن تظل مصلحة كرة القدم ولاعبيها وجماهيرها في مقدمة الأولويات، مشيراً -في الوقت ذاته- إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبصفته اتحاداً وطنياً وعضواً في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يقدِّر دور رئيسه الشيخ سلمان آل خليفة في السعي لمصلحة كرة القدم الآسيوية، ويؤكد استمرار التعاون المثمر مع الاتحاد القاري، كما يُبدي الاتحاد استعداده لدعم جميع الجهود التي تُسهم في تعزيز الحوار والتوافق ووحدة أسرة كرة القدم الدولية.

وزاد البيان: جدَّد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، دعمه وتقديره للجهود المتواصلة التي يبذلها إنفانتينو، على مدى ما يقارب عقداً من الزمن؛ لتعزيز وحدة أسرة كرة القدم، ومواصلة تطوير اللعبة ونموها وتوسيع حضورها عالمياً، بما يُحقق مصلحة جميع أطرافها، ويُلبي تطلعات لاعبيها وجماهيرها حول العالم، مشيراً في الوقت ذاته إلى النجاحات المضيئة التي حققتها النسخ الثلاث الأخيرة لكأس العالم، والتي جسَّدت عمل المنظومة الكروية الدولية بروحٍ واحدة.