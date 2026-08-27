منتخب السلة يواجه الفلبين في انطلاقة الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم

خبرني - يلتقي المنتخب الوطني لكرة السلة، الساعة الثالثة والنصف من مساء الجمعة، مع نظيره الفلبيني، في انطلاقة مشواره بالدور الثاني والحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهِلة إلى كأس العالم لكرة السلة، وذلك في صالة مول أوف آسيا بالعاصمة الفلبينية مانيلا.

ويتطلع المنتخب الوطني إلى تحقيق بداية قوية في الدور الحاسم والخروج بالفوز أمام المنتخب الفلبيني، قبل مواجهة المنتخب الأسترالي يوم الأحد المقبل في مانيلا أيضا.

ويسعى "صقور الأردن" إلى تعزيز حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وكان المنتخب الوطني قد حل ثانيا في المجموعة الثالثة خلال الدور الأول من التصفيات، برصيد 11 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات مقابل خسارة وحيدة.

وتحمل المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني معها نتائجها ونقاطها من الدور الأول، حيث سيلتقي المنتخب ذهابا وإيابا مع منتخبات الفلبين وأستراليا ونيوزيلندا ضمن المجموعة الخامسة، التي تضم كذلك منتخبي سوريا وإيران، اللذين كانا إلى جانب المنتخب في المجموعة ذاتها بالدور الأول، وبهذا لن يلتقي بهما مجددا في هذا الدور.

في المقابل، تضم المجموعة السادسة منتخبات لبنان واليابان وقطر والسعودية وكوريا الجنوبية والصين.

وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الأربعة الأولى في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، التي تستضيفها قطر العام المقبل.

وكان المنتخب الوطني قد استعد لهذه النافذة من التصفيات من خلال مشاركته في كأس وليام جونز في تايوان، قبل أن يستكمل تحضيراته في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وعقب مواجهة أستراليا، سيتوجه المنتخب الوطني إلى مدينة ناغويا اليابانية، للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية العشرين، حيث يتطلع إلى مواصلة حضوره المميز بعد إحرازه الميدالية الفضية في النسخة الماضية التي أقيمت في مدينة هانغتشو الصينية عام 2023.