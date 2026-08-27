الإمارات… تقليص ساعات ودوام بالتناوب في أول أسبوع دراسي

خبرني - حددت وزارة التربية والتعليم الإماراتية آلية الدوام المدرسي خلال الأسبوع الأول من العام الأكاديمي 2026-2027، بحيث تطبق المدارس الدوام المخفف لمدة 4 أيام، من الاثنين 31 أغسطس وحتى الخميس 3 سبتمبر 2026، ضمن خطة العودة التدريجية للطلبة، على أن ينتقل جميع الطلبة إلى الدوام الكامل يوم الجمعة 4 سبتمبر.

وبحسب الإطار العام لخطة العودة التدريجية، تحدد كل مدرسة أيام حضور الطلبة خلال الفترة من الاثنين إلى الخميس وفق خطتها، بما يتيح توزيع عودة الصفوف تدريجياً، فيما لا تداوم بقية الصفوف غير المحددة للحضور في اليوم ذاته، قبل اكتمال عودة جميع الطلبة الجمعة.

وحدد الإطار ساعات الدوام المخفف بحسب المراحل الدراسية، إذ يداوم طلبة رياض الأطفال من 8:15 صباحاً حتى 11:30 صباحاً، لمدة 3 ساعات و15 دقيقة، بينما حدد للحلقة الأولى خياران، الأول من 7:15 حتى 11:15 صباحاً، والثاني من 8:15 صباحاً حتى 12:15 ظهراً، بواقع 4 ساعات في كلا الخيارين.

أما طلبة الحلقتين الثانية والثالثة من البنين، فيمتد دوامهم المخفف من 7:15 صباحاً حتى 12:15 ظهراً، بواقع 5 ساعات، فيما تداوم طالبات الحلقتين الثانية والثالثة من 8:15 صباحاً حتى 1:15 ظهراً، بواقع 5 ساعات.

ومنحت الخطة مديري المدارس ورياض الأطفال والمجمعات المرونة في إعادة ترتيب جدول العودة التدريجية وزيادة أيام تواجد الطلبة وفق جاهزية المدرسة واحتياجاتها، مع ضرورة التنسيق مع مزود الخدمة منعاً لتضارب توقيت الحافلات المشتركة.

وتطرح الخطة سيناريوهين لتوزيع حضور الصفوف خلال أيام العودة التدريجية، على أن يكون دوام الصفوف المحددة للحضور مخففاً، فيما لا تداوم بقية الصفوف في ذلك اليوم، وصولاً إلى الجمعة 4 سبتمبر، حيث يعود جميع الطلبة ويطبق الدوام الكامل.