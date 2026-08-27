وفاة نجم فيلم (هوم ألون 2) تيم كاري عن عمر يناهز 80 عاماً

خبرني - توفي الممثل الإنجليزي تيم كاري، المعروف بدوره الغريب فرانك-إن-فورتر، في الفيلم الموسيقي "ذا روكي هورور بيكتشر شو"، ودوره في "هوم ألون"- "وحدي في المنزل 2 " عن عمر يناهز 80 عاماً.

لعب كاري دور فرانك -إن-فورتر، لأول مرة على خشبة المسرح قبل النسخة السينمائية التي صدرت عام 1975، وظلت هي المفضلة لدى فئة معينة من الجمهور.

كما لعب الممثل دور المهرج المخيف بيني وايز، في النسخة التلفزيونية عام 1990 من رواية ستيفن كينغ "إت"، كما قدم شخصية لونغ جون سيلفر، في فيلم الدمى المتحركة "جزيرة الكنز" عام 1996.

ومن بين أفلامه الأخرى آني، ومطاردة أكتوبر الأحمر، ووحدي في المنزل 2، وفيلم مرعب 2، كما تم ترشيحه لثلاث جوائز توني في برودواي.

ولد كاري في وارينغتون عام 1946، وكان أول دور احترافي وأول وظيفة تمثيلية له بعد الجامعة في لندن ضمن طاقم الإنتاج الأصلي لمسرحية موسيقى الروك الرائدة "شعر" Hair، عام 1968.

في عام 1973، طلب منه زميله في فريق التمثيل، ريتشارد أوبراين، أن يخضع لاختبار أداء لمسرحيته الموسيقية الجديدة، وأسند إلى كاري دور "المتحول جنسياً اللطيف" الذي يرتدي ملابس داخلية مثيرة، الدكتور فرانك-إن-فورتر.

وضع كاري بصمته الأولى على شخصية الدكتور العالم المشاغب على خشبة المسرح في رويال كورت، بلندن عام 1973.

تزايدت شعبية المسرحية بشكل كبير شجّع على إنتاج فيلم سينمائي، وشارك في بطولته سوزان ساراندون وباري بوستويك وأوبراين.

لم يحقق الفيلم نجاحاً فورياً في دور العرض السينمائية، لكنه أصبح بعد ذلك من الأفلام المفضلة لدى الجمهور ويحمل الرقم القياسي لأطول فترة عرض سينمائي في تاريخ السينما.

ووصف الممثل الويلزي لوك إيفانز، الذي لعب نفس دور دكتور فرانك-إن-فورتر في عرض مسرحي في برودواي، كاري بأنه "قوة، وشعلة متوهجة، وله سحر رائع".

وكتب إيفانز رسالة مؤخراً إلى كاري، شكره فيها على شجاعته وعلى "إبداع دائم للغاية، وعلى إلهام أجيال من الممثلين ليكونوا أكثر شجاعة مما كانوا يعتقدون أنهم قادرون عليه".

وكتب في الرسالة: "إن مقارنتي بك (في أداء نفس الدور) كانت من أعظم كلمات الثناء التي تلقيتها على الإطلاق، على الرغم من أنها مقارنة لا يمكن لأحد أن يأمل أن يكون فيها".

وكذلك وجّه الحساب الرسمي لعرض مسرحية "روكي هورور بيكتشر شو" على برودواي، كلمة شكر للممثل الراحل كاري على "منح العالم المزيد من الحرية، والمزيد من الجرأة. وبينما تنهمر دموعنا، نكرر: لنكن نحن الشجاعة"، في إشارة إلى العبارة الشهيرة التي كان يقولها كاري أثناء أداء دوره في المسرحية، "لا تحلم بها، كُنها".

شهدت مسيرة كاري المتنوعة أيضاً ظهوره على الشاشة في الفيلم الموسيقي "آني" عام 1982، في دور شقيق الآنسة هانيجان المحتال، وفي فيلم جريمة القتل الغامضة "كلوي" عام 1985، وفي فيلم الخيال "ليجند" إلى جانب توم كروز أيضاً عام 1985، وفي فيلم الإثارة "كونغو" عام 1995.

وعن أدوراه المسرحية، فقد حصل على أول ترشيح لجائزة توني، عن دوره في تجسيد شخصية موزارت في الإنتاج الأصلي لمسرحية أماديوس في برودواي، عام 1981.

وتم ترشيحه مرات أخرى لجائزة توني، منها دوره في مسرحية "عامي المفضل" في عام 1993، ثم في عام 2005 عن دور الملك آرثر في مسرحية "سبامالوت" الموسيقية لمونتي بايثون.

شارك كاري أيضاً في فيلم "جزيرة الكنز للدمى" عام 1996، إلى جانب الآنسة بيغي وكيرميت الضفدع. وذكر حساب الدمى على مواقع التواصل الاجتماعي أن كاري كان من بين القلائل الذين نالوا لقب "دمية فخرية".

وجاء في التعليق: "كان أداؤه فريداً من نوعه - ذكياً، ساحراً، مثيراً للدهشة، ومضحكاً للغاية. سنعتبر دائماً أن انضمامه إلى فريق لونغ جون سيلفر من أعظم كنوزنا".

وانتقل أيضاً إلى عالم ألعاب الإنترنت، وأكسبه أداؤه في لعبة الفيديو "كوماند آند كنكر: ريد أليرت 3"، التي صدرت عام 2008، شهرةً لدى جيل جديد من المعجبين عبر الإنترنت.

وفي هذه اللعبة كان يؤدي دور شخصية خيالية لرئيس وزراء سوفيتي يحمل اسم أناتولي تشيردينكو، وحقق شهرة كبيرة من الأداء المبالغ فيه لجملة واحدة، ومعاناته ليمنع ضحكة أثناء قوله لها: "سأهرب إلى المكان الوحيد الذي لم يفسده النظام الرأسمالي... الفضاء!"، والتي أصبحت مادة للسخرية على الإنترنت.

وحقق مقطع فيديو واحد له أثناء قول هذه الجملة أكثر من عشرة ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، وتمّت مشاركته على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

"شخصية ديناميكية"

أصدر ممثلون عن كاري بياناً بعد وفاته جاء فيه: "على مدى خمسة عقود، تنقّل بسلاسة بين الكوميديا والرعب والدراما والموسيقى، وأسعد نفسه وجمهوره الكبير بشخصياته الديناميكية التي لا تعد ولا تحصى".

وأضافوا: "قلة من الممثلين يمكنهم الادعاء بأنهم تركوا بصمات مميزة كثيرة على الثقافة الشعبية، وعلى الرغم من أنه عانى من جلطة دماغية أثرت عليه بشدة في عام 2012، إلا أنه استمر في إضافة إنجازاته كفنان، ومؤخراً ككاتب".

"على الرغم من شهرته الواسعة بشخصياته الفريدة والجذابة وعروضه المسرحية النابضة بالحيوية، إلا أن أعظم إرث تركه لأولئك الذين عرفوه كان عقله المحب للمعرفة والواسع وقلبه الكريم واللطيف، وكلاهما ظل منفتحاً ومليئاً بالاهتمام حتى أنفاسه الأخيرة".

كتبت كارول بورنيت، أيقونة الكوميديا الأمريكية، على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: "لا أحد يستطيع أن يلعب دور الأشرار المحبوبين أفضل منه"، وأرفقت التعليق بمقطع فيديو من أداء كاري لدور شقيقها المتملق في فيلم "آني" إلى جانب برناديت بيترز.

وأعرب الممثل الأمريكي روب شنايدر، الذي لعب دور عامل الفندق أمام موظف الاستقبال المتغطرس الذي جسده كاري في فيلم وحدي في المنزل2، عن شعوره "بحزن شديد" لوفاة كاري.

كتب شنايدر: "رحل عن عالمنا الممثل القدير تيم كاري، صاحب الأداء المتميز. فنان موهوب بحق على خشبة المسرح والشاشة، حتى أن حاجبه الواحد كان يعبر عن أكثر مما يعبر عنه معظم الممثلين بأجسادهم. أنا ممتنٌّ لأنني حظيت بفرصة نادرة لمشاهدته وهو يعمل، فقد كان وجوده بجانبك يُحسّن من أدائك".

"موهبة فريدة"

تعرّض كاري لجلطة دماغية كبيرة في عام 2012 واضطر إلى استخدام كرسي متحرك. ركز على التمثيل بصوته فقط، واستمر في الظهور في مؤتمرات الأفلام.

قال مايكل ماكين، زميله في فيلم كلو "لغز" والذي شارك أيضاً في مسلسل "من الأفضل الاتصال بسول"، على مواقع التواصل الاجتماعي إن آخر محادثة له مع كاري كانت حول "الحياة والحب والضحك".

وكتب في نعيه: "لقد انتهت الآن حالته الصحية المزرية، وهذا من فضل الله. كانت نعمتنا أن تيم كاري كان جزءاً من حياتنا. رحمك الله يا صديقي".

نشر كاري مذكراته، التي تحمل عنوان "المتشرد"، في العام الماضي.

وقالت دار النشر "جراند سنترال": "نشعر بحزن عميق لرحيل تيم كاري، الموهبة الفريدة التي تركت مسيرتها الاستثنائية بصمة لا تمحى على أجيال من الجماهير".

"يشرفنا أن نكون قد نشرنا أعماله، ونحن ممتنون للقصص والخيال والفرح الذي شاركه مع القراء".

وختمت نعيها له بالقول: "قلوبنا مع أحبائه ومعجبيه الذين لا حصر لهم حول العالم".