الاردن : أربعينية باحثة عن زواج تقع ضحية احتيال - فيديو

خبرني - وقعت سيدة مطلقة في بداية الأربعينيات ضحية عملية نصب واحتيال مالي، بعدما استغل شخص تعرّفت إليه عبر صفحة إلكترونية متخصصة في شؤون الزواج رغبتها في الارتباط، قبل أن يقطع التواصل معها بعد حصوله على مبالغ مالية.

وقال الصحفي المختص بالقضايا الأمنية غازي مرايات إن السيدة كانت قد نشرت إعلاناً عبر الصفحة تبحث من خلاله عن زوج يناسب ظروفها، موضحة أنها أم لطفلين يعيشان مع والدهما، فيما تقيم هي بمفردها.

وأضاف أن شخصاً تواصل معها مدعياً جديته في الارتباط ورغبته في الزواج، قبل أن تتكشف لاحقاً دوافعه المالية، وفق تفاصيل القضية.

وبحسب مرايات، سعى الشخص إلى كسب ثقة السيدة من خلال تقديم نفسه على أنه يمتلك أراضي واسعة ويعمل في تجارة الذهب والتداول، قبل أن يبدأ بطلب مبالغ مالية منها تحت ذرائع مختلفة.

وأشار إلى أن الشخص أقنع السيدة بتحويل مبالغ مالية على دفعات، بلغت في مجموعها مئات الدنانير، مستغلاً العلاقة التي نشأت بينهما، ومقدماً طلباته على أنها وسيلة لاختبار مدى صدقها ومحبتها له.

واستجابت السيدة للطلبات وحولت المبالغ المطلوبة بحسن نية، قبل أن تفاجأ بقيامه بقطع جميع وسائل التواصل معها وحظرها، بعد حصوله على الأموال.