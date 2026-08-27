أيوب بوعدي: من أصغر لاعب في ليل إلى أغلى لاعب عربي في تاريخ كرة القدم

خبرني - أعلن مانشستر سيتي تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي قادماً من ليل الفرنسي بعقد يمتد خمسة أعوام حتى صيف 2031، في صفقة قال النادي الفرنسي إن قيمتها بلغت 100 مليون يورو، لتتوج مسيرة صعود سريعة للاعب لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.

ولم يكشف مانشستر سيتي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وكالة فرانس برس نقلت عن ليل أن قيمتها بلغت 100 مليون يورو، فيما قالت رويترز إن وسائل إعلام بريطانية قدرت الصفقة بنحو 86 مليون جنيه.

وأصبح بوعدي بهذه القيمة أغلى لاعب شاب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب فرانس برس، متجاوزاً صفقة انتقال اللاعب السابق في ليل ليني يورو إلى مانشستر يونايتد عام 2024.

ويصل الدولي المغربي إلى إنجلترا بعدما خاض 96 مباراة مع الفريق الأول لليل، رغم أنه سيكمل عامه التاسع عشر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، كما خاض ثماني مباريات دولية مع المغرب حتى انتقاله إلى سيتي.

وقال بوعدي عقب انتقاله إن الانضمام إلى مانشستر سيتي يمثل "حلماً"، مضيفاً أنه تابع النادي لسنوات وأعجب بطريقة لعبه، وإنه يريد مواصلة تطوره والوصول إلى أعلى المستويات.

من كريل إلى ليل

وُلد بوعدي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2007 بمدينة سانليس شمالي فرنسا، وبدأ ممارسة كرة القدم منذ فئة تحت ست سنوات في نادي كريل، قبل أن يكتشفه كشافة ليل وينضم إلى مركز تكوين النادي عام 2021.

وتدرج لاعب الوسط، الذي يبلغ طوله 1.86 متر، بسرعة بين الفئات العمرية، ويقول ليل إنه كان يلعب باستمرار مع فئات أكبر منه سناً بسبب قدراته ونضجه، قبل أن يوقع عقده الاحترافي الأول في أغسطس/آب 2023 وهو في سن الخامسة عشرة والنصف فقط.

وبعد أقل من شهرين، وتحديداً في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شارك بوعدي أمام كلاكسفيك في دوري المؤتمر الأوروبي، بعد ثلاثة أيام فقط من بلوغه السادسة عشرة، ليصبح أصغر لاعب يمثل ليل مع الفريق الأول.

وبعد 17 يوماً، شارك أمام بريست في الدوري الفرنسي، ليصبح، بحسب ليل، أصغر لاعب يشارك في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال القرن الحادي والعشرين.

أمام ريال مدريد في عيد ميلاده الـ17

بعد عام تقريباً من ظهوره الأول، جاءت واحدة من أبرز المحطات في مسيرة بوعدي المبكرة.

ففي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2024، وفي اليوم الذي أتم فيه عامه السابع عشر، شارك أساسياً أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي فاز فيها ليل على حامل اللقب بهدف نظيف.

وبعد عام آخر، وفي يوم بلوغه الثامنة عشرة، شارك في فوز ليل على روما بهدف نظيف خارج أرضه في الدوري الأوروبي.

ووصل رصيد بوعدي قبل مغادرة النادي إلى 96 مباراة مع الفريق الأول، بعدما كان قد خاض 30 مباراة في الدوري الفرنسي خلال الموسم الماضي وحده.

من فرنسا إلى المغرب

وعلى الصعيد الدولي، مثل بوعدي منتخبات فرنسا للفئات العمرية وصولاً إلى منتخب تحت 21 عاماً، قبل أن يقرر تمثيل المغرب، بلد والديه، على مستوى المنتخب الأول.

وخاض أول مباراة دولية مع المغرب في مايو/أيار الماضي، قبل أن ينضم إلى تشكيلة "أسود الأطلس" في كأس العالم 2026.

وشارك بوعدي أساسياً في خمس من مباريات المغرب الست في البطولة، التي بلغ فيها المنتخب ربع النهائي قبل الخروج أمام فرنسا.

ويقول ليل إن مشاركته في ربع النهائي جعلته أصغر لاعب يخوض مباراة في هذا الدور من كأس العالم منذ البرازيلي بيليه.

البكالوريا ومسابقة للخطابة

لم يقتصر تفوق بوعدي المبكر على كرة القدم.

فبحسب ليل، فاز اللاعب عام 2023 بالمسابقة الوطنية للخطابة المخصصة للاعبي مراكز تكوين الأندية الفرنسية، والتي نظمتها رابطة الدوري الفرنسي في قصر الإليزيه.

وفي العام التالي، حصل على البكالوريا العلمية الفرنسية بتقدير "جيد جداً"، قبل عام من الموعد الدراسي المعتاد.

ووصفه ليل عند توقيع عقده الاحترافي الأول بأنه لاعب وسط أيمن القدم يتمتع بقدرات فنية، ويستطيع التقدم بالكرة عن طريق التمرير إلى جانب قدرته على استعادتها.

أما بوعدي فقال بعد انتقاله إلى إنجلترا إنه يرى نفسه لاعباً جماعياً، وإن مهمته تتمثل في مساعدة زملائه والحفاظ على توازن الفريق.

ويأتي التعاقد مع بوعدي ضمن تغييرات واسعة في خط وسط مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقالت رويترز إن رودري وبرناردو سيلفا وتيجاني رايندرز غادروا النادي خلال فترة الانتقالات الحالية، فيما سبق لسيتي التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست.

وسيحمل بوعدي القميص رقم 32 مع فريقه الجديد، ليبدأ في الثامنة عشرة من عمره محطة جديدة في مسيرة بدأت في كريل، وانتقلت إلى أكاديمية ليل، ثم إلى دوري أبطال أوروبا وكأس العالم، قبل أن تقوده إلى مانشستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها نحو 100 مليون يورو.