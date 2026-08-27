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حالة غير معتادة .. مدير الارصاد يكشف تفاصيل المنخفض القادم الى الأردن

  • 27 أغسطس 2026
  • 13:31
حالة غير معتادة مدير الارصاد يكشف تفاصيل المنخفض القادم الى الأردن

خبرني  - كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب عن تأثر المملكة ليل السبت على الأحد بكتلة هوائية مائلة للبرودة، تتشكل معها حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وتترافق مع زخات مطرية في أقصى شمال المملكة ووسطها.

وقال آل خطاب إنّ الحالة الجوية المتوقعة ستمتد إلى المنطقة الوسطى الغربية وأجزاء من المنطقة الوسطى، مشيرا إلى أن هذه الحالة "ليست اعتيادية وغير متكررة" في ظل التغيرات المناخية، بحسب المملكة.

وأوضح أنّ الزخات المطرية متوقعة خلال ساعات متأخرة من ليل السبت وصباح الأحد، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من معدلاتها الاعتيادية بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية.

وأضاف أن فرص هطل الزخات المطرية ستتوسع الأحد لتشمل المنطقة الوسطى الغربية وأجزاء من المنطقة الوسطى، مع احتمالية ضعيفة جدا لهطل زخات مطرية قد تؤثر على المناطق الغربية من العاصمة.

وأشار إلى وجود فرصة خلال ساعات الصباح الباكر لهطل زخات مطرية خفيفة في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى الغربية.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات وتثير الغبار أحيانا، لا سيما في مناطق البادية.

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