أمانة عمّان تحذر من رسائل نصية احتيالية لسرقة البيانات

خبرني - حذرت أمانة عمّان الكبرى المواطنين من رسائل نصية احتيالية مرفقة بروابط إلكترونية وهمية، تهدف إلى الاحتيال وسرقة البيانات الشخصية والمالية.

وقالت الأمانة إن الرسائل تتضمن نصا يفيد بوجود "مخالفة مواقف غير مسددة" على مركبة المستلم، وتطالبه بالسداد خلال مهلة قانونية، مهددة بمضاعفة قيمة الغرامة وتحويل الملف إلى محكمة أمانة عمّان والحجز الإداري على المركبة ومنع تجديد رخصتها.

ودعت أمانة عمّان المواطنين إلى تجاهل هذه الرسائل وحذفها، وعدم الضغط على الروابط المرفقة بها أو إدخال أي بيانات مالية أو شخصية.

وأكدت أن الموقع الإلكتروني الرسمي لأمانة عمّان الكبرى هو www.amman.jo.

ودعت الأمانة المواطنين، في حال ورود أي رسائل مشابهة، إلى الإبلاغ عنها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 102، الذي يعمل على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع.