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العراق.. مقتل مدير شرطة الكرخ وإصابة 4 آخرين بإطلاق نار

  • 27 أغسطس 2026
  • 13:05
العراق مقتل مدير شرطة الكرخ وإصابة 4 آخرين بإطلاق نار

خبرني - أسفر حادث إطلاق نار عن مقتل مدير شرطة أمانة بغداد/الكرخ، العميد هشام، وإصابة 4 أشخاص آخرين، بينهم موظفون في الأمانة وعنصر أمني، حسب مصادر محلية.
مقتل مدير شرطة الكرخ وإصابة 4 آخرين بإطلاق نار خلال إزالة تجاوزات في منطقة الدورة ببغداد

جاء ذلك خلال تنفيذ واجب لإزالة التجاوزات في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.
ووقعت الحادثة في تمام الساعة 10:45 صباحا (التوقيت المحلي) بمنطقة كرارة حي دجلة، حيث تعرضت مفارز مشتركة من فوج أمانة بغداد والبلدية لإطلاق نار من قبل بعض المواطنين أثناء قيامها بمهامها الميدانية لرفع التجاوزات وإزالة المخالفات.
وأسفر الاعتداء عن مقتل العميد هشام على الفور، وإصابة 3 موظفين تابعين لأمانة بغداد، بالإضافة إلى منتسب في الفوج الثاني للقوات الاتحادية.
وفي أعقاب الحادث مباشرة، فرضت القوات الأمنية طوقا أمنيا مشددا وأغلقت المنطقة بالكامل، حيث باشرت بعمليات البحث والمطاردة المكثفة للقبض على الجناة المتورطين في هذا الاعتداء.

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